Blatný zneuctil mrtvé, zuří šéf lékařů. "Covid-19 zabil více než 15 tisíc lidí!"

Naprostá nehoráznost, rozčílil Kubka ministr zdravotnictví Blatný. Ten v sobotu řekl TN.cz, že pouze 30 procent obětí z oficiální statistiky zemřelo přímo v souvislosti s covidem-19.

"U 10 procent souvislost nebyla prokázaná a u 60 procent je možná nebo pravděpodobná," doplnil šéf resortu s tím, že do celkových čísel se počítají i nakažení, kteří zemřeli po autonehodě.

Šéf lékařů nerozumí tomu, co Blatného k takovým slovům vedlo. "Ten výrok ze strany pana ministra mi přišel naprosto nepochopitelný. Jak může vrchní velitel, to znamená ministr zdravotnictví, zlehčovat oběti té covidové tragédie," ptal se znepokojeně.

"Česko s více než 15 tisíci mrtvými patří k nejpostiženějším zemím v Evropě. Opravdu je to takový výraz hluboké neúcty jak vůči zemřelým, jejich rodinám, tak samozřejmě i zdravotníkům, díky jejichž obrovskému nasazení se nám podařilo další desítky tisíc lidí zachránit," pokračoval prezident ČLK.

Podle Kubka se počet zemřelých v Česku od loňského listopadu zvedl na dvojnásobek. "Celkový počet lidí, kteří zemřeli nad průměr, je výrazně vyšší, než kolik lidí podle oficiálních statistik zemřelo na covid-19. To znamená, že řada lidí, kteří na covid zemřela, v těch statistikách naopak nejsou. Jsou to lidé, kteří například zemřeli doma a nikdy u nich ten covid nebyl testovaný," podotkl.

Na operace si ještě počkáme. Blatný je kvůli počtu nemocných nepovolil

"Vůbec nevím, kde to číslo vzal. Nevím, proč pan ministr takto tu národní katastrofu bagatelizuje. Já bych to čekal od nějakého arogantního hlupáka, ale ne od ministra zdravotnictví. Připadá mi to naprosto nehorázné," uzavřel Kubek.

O reakci jsme požádali i ministra Blatného, ten zatím neodpověděl.