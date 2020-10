Slovenka přijela rodit, odmítla roušku i test a hrozila právničkou

Když si odmítla nasadit roušku, nabídli ženě před porodem v Univerzitní nemocnici Louise Pasteura ve slovenských Košicích test na koronavirus. Ani v tom těhotná zdravotníkům nevyhověla. Vůbec jí nevadilo, že v zemi platí přísná protiepidemická opatření.

Na případ upozornil portál tvnoviny.sk. "Zdravotnický personál z důvodu zachování preventivních epidemiologických opatření přistupoval k pacientce ve speciálním osobním ochranném oblečení. Riziko nákazy vzhledem k absenci testování nebylo možné vyloučit," uvedlo k incidentu slovenské ministerstvo zdravotnictví na facebooku.

Svéhlavá žena přijela do nemocnice v pátek. Přestože s personálem vůbec nemluvila a nechala se zastupovat svou právničkou po telefonu, nemocnice jí nabídla možnost přijetí i bez testu na koronavirus. Musela by ale zůstat v izolaci. Ani to se jí nelíbilo. Právnička ji navíc podle zástupců nemocnice vyzývala, aby v nenošení roušky vytrvala.

"Situace byla mimořádně nepříjemná, stresující a vyčerpávající pro všechny: pacientku (její dítě) a i zdravotníky, kteří denně s nasazením vlastního zdraví poskytují zdravotní péči všem pacientům," dodává ministerstvo.

Personál nemocnice musel nakonec přivolat policii, protože mladá žena porušovala vládní opatření a vzpouzela se to napravit. To nejspíš pomohlo. Pacientka se, i když až v noci, umoudřila a souhlasila s hospitalizací v izolovaném pokoji v přísném hygienickém režimu.

V neděli porodila zdravé miminko. Tím to ale pro novopečenou mladou matku nekončí, nemocnice proti ní plánuje podniknout právní kroky. Po sociálních sítích kolují záznamy telefonátů mezi rodičkou a její právničkou, lidé se také svolávají k demonstraci přímo v areálu nemocnice. Ta proto musela požádat o ochranu policii.