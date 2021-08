Slovenské tornádo mělo rychlost až 200 km/h, další dvě řádila v Polsku

Tornáda ve čtvrtek navečer uhodila na celkem třech místech, v okrese Vranov nad Topľou na Slovensku, v Řešově v Podkarpatském vojvodství a v Josefově v Mazovském vojvodství v Polsku, uvedl Slovenských hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



"Na základě mezinárodní stupnice síly tornád předběžně odhadujeme, že zaznamenané škody mohou odpovídat síle F2 (vítr s rychlostí okolo 200 kilometrů za hodinu)," popsal SHMÚ.

GALERIE: Tornádo na Slovensku – mapy 1 / 3 Zdroj: shmu.sk Tornádo na Slovensku - mapy - 3 3 fotografie Zobrazit celou galerii



"V tento den se v karpatské oblasti vlnil studený front, v jehož rámci postupovala z Maďarska přes Slovensko do Polska tlaková níže. Těsně před jejím přechodem přes naše území vznikly v okolí Slanských vrchů přeháňky a s jednou z nich bylo spojené i tornádo v obci Petkovce," popsal podle slovenského portálu tvnoviny.sk meteorolog Miroslav Šinger.



Letos je to na Slovensku již druhé tornádo. První se objevilo 22. dubna v obci Ploské na Košicku. To bylo ale podstatně slabší než to čtvrteční v Petkovicích.

GALERIE: Tornádo na Slovensku 1 / 5 Zdroj: shmu.sk Tornádo na Slovensku - 5 5 fotografií Zobrazit celou galerii

Dvě tornáda v Polsku



Tornádo se v Řešově objevilo ve čtvrtek odpoledne. Tam ale nezpůsobilo žádné vážné škody. Podle polského portálu Rzeszów News vyjeli polští hasiči k pěti zásahům. Z jednoho domu vítr utrhl asi 30 metrů čtverečních střechy, na jednu z cyklostezek spadly dva stromy. Do tamní galerie se dostala voda, ta zaplavila také průchod pod železničním mostem nedaleko města.



Tornádo o síle F1 prošlo také polským Josefovem kolem šesté večerní, informoval polský portál Onet Lublin. Hasiči se museli zabývat především poničenými střechami. Nejsou žádné zprávy o zraněných či mrtvých.