Slovensko je jen krok od očkování Sputnikem V. Začít chtějí v květnu

Slovensko bude očkovat ruskou vakcínou Sputnik V. Látku by tamní zdravotníci zájemcům mohli začít aplikovat už v květnu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), který zveřejnila televize Markíza.

Od května by Slovensko mohlo začít očkovat vakcínou Sputnik V. Podle slovenského premiéra Eduarda Hegera už země čeká jen na výsledky testů maďarské laboratoře. Pokud budou pozitivní, spuštění očkování ruskou látkou podle něj už nebude nic bránit.

Pro využití vakcíny, která dosud není schválená Evropskou lékovou agenturou (EMA), se podle Hegera rozhodl slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský po debatě se stáními kontrolory léčiv. "Myslím si, že si to vydiskutoval i se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Já mám od něho informaci, že bude garantovat, že tato vakcína bude bezpečná," řekl v neděli novinářům slovenský premiér Heger.

Přesný termín zatím jasný není a stejně tak ani spuštění přihlašovacího systému. "To je to, co připravujeme. Ale myslím si, že ještě ani tento, ani příští týden, jak jsem dostal informaci," sdělil Heger novinářům.

200 tisíc dávek ruské vakcíny Sputnik V leží na Slovensku ve skladech už dva měsíce. Bývalý premiér Igor Matovič ruskou látku sám dojednal a následně převzal na letišti v Košicích.

Slovenský Státní ústav pro kontrolu léčiv (ŠÚKL) ale využití Sputniku nakonec kvůli nedostatku údajů od výrobce nedoporučil. Ústav kritizoval také to, že vakcíny, které v březnu doputovaly na Slovensko, byly jiné než ty, které měl k posouzení vědecký časopis Lancet. Jeho autoři totiž tehdy u ruské očkovací látky zjistili 90procentní účinnost.

"Podle publikovaných zpráv by se Sputnik V měl používat v asi 40 zemích světa, ale tyto vakcíny spojuje jen název. V několika případech se totiž zdá, že jde o vakcíny s rozdílnými vlastnostmi," stálo v prohlášení, které SÚKL zveřejnil ve čtvrtek 8. dubna.