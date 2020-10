Slovensko otestuje na Covid-19 celý národ. Chystá se na to i ČR! ANKETA

Slovenský premiér v sobotu oznámil, že celý národ podstoupí testy na Covid-19. Jedná se o největší operaci v dějinách země, detaily ale oznámí až v neděli. Vláda pracuje s variantou, že jít na odběry bude povinné, výjimku by ale mohly mít děti do deseti let. Plošné testování by mělo proběhnout i v Česku.

"Nastal čas, abych jako předseda vlády lidem řekl, jak to je ve skutečnosti s něčím, o čem se začíná šeptat. Nastal čas, abych se přiznal k tomu, že poslední tři týdny jsme potichu připravovali největší logistickou operaci, jaká kdy na Slovensku bude uskutečněná a to je celoplošné otestování všech obyvatel Slovenska," prohlásil v sobotu při mimořádném projevu slovenský premiér Igor Matovič.

"Ne jen jednou, ale dva víkendy po sobě," dodal. Stát dle jeho slov objednal 13 milionů antigenních testů, které jsou oproti těm laboratorním rychlejší a levnější. V neděli se podle webu TVNoviny.sk mimořádně sejde vláda, aby dojednala podrobnosti.

"Koncem září jsem si řekl, že bychom se měli stát první zemí, která otestuje všechny občany a zastaví tak šíření onemocnění Covid-19," vysvětluje Matovič. Ve hře je i to, že by se nejednalo o dobrovolnou akci a na testy by každý musel jít povinně. Zvažuje se také varianta, že dětí do 10 let budou mít výjimku.

Testování by Matovič chtěl spustit už příští víkend. Organizaci bude zajišťovat armáda a odběrová centra by se měla vytvořit na místech, které slouží při volbách jako volební místnosti.

Ti, kterým test vyjde pozitivně, budou muset zůstat v domácí karanténně spolu se všemi členy domácnosti. "Nechci zažít, že nám tu začnou umírat lékaři a zdravotní sestry. Touto akcí můžeme takové směřování na poslední chvíli zvrátit," oznámil Matovič.

Plošné testování v České republice

Plošné testování by se mělo uskutečnit i v České republice. Je to jeden z cílů ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO), označil to jako prioritu v boji proti koronaviru. Tento týden o tom j, do dvou týdnů by mohlo testování začít.

Pilotní projekt bude spuštěn na Uherskohradišťsku, které je velmi postiženým okresem.. Na rozdíl od Slovenska však není ve hře povinné testování. Akce bude dobrovolná a každý se tak sám rozhodně, zda chce zajít na bezplatné odběry a zjistit, jestli náhodou není přenašečem, anebo nikoliv.

"Plošné testování testem proti antigenu je velmi náročným projektem, protože chceme zacílit prakticky na celou populaci České republiky. Nejsme schopni to udělat bez pomoci praktických lékařů, jejich sestřiček, mediků, absolventů či studentů jiných vysokých škol," uvedl Prymula.

"Vím, že takovéto rychlé testy nemohou mít srovnatelně dobrou citlivost jako mají testy PCR. Na druhou stranu v tom našem prostředí potřebujeme poměrně rychle vyselektovat jedince, kteří mají příznaky," dodal.

Zodpovědný přístup Čechů k testování pokulhává. Na odběry nechodí i mnozí z těch, kteří byli předem objednaní: