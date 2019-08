Šmarda zaútočil na ministryni financí! Přirovnal ji ke Kalouskovi v sukni

Michal Šmarda se na svém profilu na sociální síti značně rozepsal na téma, co si myslí o tom, jak je připravován státní rozpočet na rok 2020. "Namísto odvážných rozhodnutí a systémových změn přichází nová éra tupých škrtů. To bylo ale přesně to, co nám nejvíc vadilo na Miroslavu Kalouskovi," tvrdí Šmarda (ČSSD)

Současná šéfka státní pokladny, která v těchto týdnech právě o podobě rozpočtu na příští rok vyjednává se svými vládními kolegy, prý k takovým textům na internetu nemá moc co říct. "Odpovím Vám na to docela jednoduše. Nestojí mi to za komentář," reagovala Alena Schillerová (za ANO).

A podobně je na tom i bývalý ministr financí, který pak text místopředsedy ČSSD označil za nesmysl. "Pokud ten člověk není schopen rozlišovat období totální ekonomické krize s obdobím ekonomického růstu a dává mezi nás rovnítko, tak to jenom svědčí o naprostém personálním marasmu a neodbornosti, kterou bohužel dnes sociální demokracie demonstruje. Tak ať tyhle nesmysly říká, kam chce," vzkázal sám Miroslav Kalousek (TOP 09).

Michal Šmarda se k ostré kritice rozhodl jen pár dní před tím, než prezident Miloš Zeman učiní další kroky v kauze, kdo povede ministerstvo kultury. Ani jeden z předsedů koaličních partnerů nechtěl věc komentovat. Šéf ČSSD nyní řeší jiný problém, a to postoje a názory poslance Jaroslava Foldyny, který prohlásil, že bude podporovat vládu i bez ČSSD. Podle Hamáčka musí poslanec respektovat politiku vedení sociální demokracie, jinak nebude jejím členem.