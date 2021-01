VÝSTRAHA: Sníh a silný vítr! V úterý napadne přes 15 centimetrů sněhu

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před větrem a sněžením začne platit od úterních 6:00. Silný vítr a sníh zasáhnou celkem 10 krajů. Pozor by si měli dát především obyvatelé Čech.



Výstraha ČHMÚ platí pro Prahu, Vysočinu a kraje Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Plzeňský, Středočeský, Jihočeský. Varování meteorologů zahrnuje také většinu Pardubického kraje.



Nejvíce by mělo sněžit v Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Libereckém, Královehradeckém a Pardubickém kraji. Během 12 hodin by mělo napadnout více než 15 centimetrů nového sněhu. Sněžit by mělo až do půlnoci. Meteorologové proto varují také před vznikem sněhových jazyků.



Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj podle výstrahy ČHMÚ zasáhne silný vítr. Jihozápadní vítr by měl mít s nárazy rychlost nad 65 kilometrů za hodinu. Kraje bude trápit zhruba od 6:00 do 18:00.



Varování před silným větrem a sněžením platí do úterního večera. V noci na středu by si ale lidé měli dát pozor na náledí, které bude Česko trápit až do středeční 8. hodiny ranní.

