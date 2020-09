Španělsko zpřísňuje opatření, uzavřelo část Madridu

V Madridu jsou čísla nakažených dvojnásobně vyšší než v průměru v celém Španělsku. Vláda se proto rozhodla vrátit se k striktním opatřením z jara. Obyvatelé vybraných částí Madridu, tak nesmějí vstoupit do ostatních částí s výjimkou cesty do práce a do školy, popřípadě k lékaři.

Toto opatření se dotkne více než 850 tisíc lidí, kteří žijí v jižní části města. Zpřísněná opatření mají prozatím platit dva týdny. Lidé v Madridu musí povinně nosit ve vnitřních a vnějších prostorách roušky.

Co se týče barů a restaurací, tak ty zůstávají otevřené, ale jejich kapacita musí být snížena o polovinu. Zavřené ve Španělsku zůstávají například noční kluby anebo známé býčí zápasy.

V Madridu se do úterý nákaza prokázala u více než 108 tisíc lidí. 8 546 lidí nemoci Covid-19 podlehlo.

