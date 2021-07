Speciální rouška by mohla poznat covid-19. Výsledky má do 90 minut

Speciální obličejovou masku, která dokáže určit, jestli je její nositel nakažený koronavirem, vyvinuli vědci z Harvardu a Massachussetského technologického institutu. Rouška s drobnými jednorázovými senzory má koronavirus zvládnout odhalit do 90 minut. Informoval o tom zpravodajský web The Jerusalem Post.

Testování výtěrem z nosu, kloktáním nebo pliváním. To jsou aktuálně nejčastější dostupné způsoby, jak odhalit covid-19. Diagnostikovat nositele tohoto onemocnění by nově měla speciální rouška z laboratoře amerických vědců z Harvardu a Massachussetského technologického institutu.

V roušce jsou nainstalované drobné senzory na jedno použití. Ty jsou vysušené mrazem a obklopené vrstvou vody, která se uvolní ve chvíli, kdy nositel zmáčkne tlačítko ke spuštění testování. Výsledky by pak měly být známé do hodiny a půl.

Studie zveřejněná v časopise Nature Biotechnology navíc ukazuje, že samotné senzory by mohly být instalované také do oděvu. To by podle vědců mohlo představovat nový způsob testování a usnadnění sledování výskytu viru v populaci.

Podle autorů výzkumu je nový způsob testování spolehlivý. "Tento test je stejně citlivý jako zlatý standard vysoce citlivých PCR testů. Je ale navíc stejně rychlý jako testy antigenní, které se používají pro rychlou analýzu covidu-19", řekl vědecký pracovník Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering Harvardovy univerzity a jeden z hlavních autorů studie Peter Nguyen.

Test je podle Nguyena dokonce tak přesný, že dokáže rozlišit jednotlivé druhy viru. Navíc je i laciný, podle zpravodajského serveru The Jerusalem Post přišel prototyp vědce v přepočtu jen na něco málo přes 100 korun.

Roušky se senzory ale nejspíš hned tak v obchodech nepořídíme. Vědecký tým zatím hledá sponzory, kteří by výrobu senzorů podpořili.