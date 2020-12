Spojené státy schvalují další očkovací látku, má účinnost 94,5 procenta

Očkování proti koronaviru je ve Spojených státech v plném proudu. Jediná schválená očkovací látka je od firmy Pfizer. Teď poradní komise amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv většinovým počtem hlasů doporučila nouzové nasazení další vakcíny. "Pogratulujme si k tomu, že jsme dokázali schválit povolení pro nouzové použití u druhé vakcíny. Doufejme, že to spolu s dalšími kroky nakonec pomůže pandemii zastavit,“ vysvětluje člen poradní komise Arnold Montocon.

Podle poradní komise je očkovací látka bezpečná a pozitivní účinky vakcíny převažují nad jejími negativy. Finální rozhodnutí má padnout v nejbližších dnech. Jakmile Úřad pro kontrolu potravin a léčiv vakcínu schválí, začne firma s distribucí několika milionů dávek převážně do domovů pro seniory a nemocnic.

Už dnes se nechá veřejně před objektivy kamer naočkovat také viceprezident Spojených států Mike Pence. Chce tak zvýšit důvěru Američanů k vakcíně. Příští týden by očkovací látku měl dostat i nově zvolený prezident Joe Biden.

Druhé vakcíny by se mohla do konce roku dočkat také Velká Británie. Vláda chce schválit látku od společnosti AstraZeneca, která byla vyvinuta ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Očkovat chce ve velkém také Čína, odkud se virus do světa rozšířil. Do čínského Nového roku, který se slaví 12. února, chce vláda naočkovat 50 milionů lidí.