Srdce nehasnou! Osobnosti Novy vzpomínají na Karla Gotta

"Strašná zpráva. Říká se, že každý je nahraditelný… tohle ale pro Mistra neplatí. Toho nelze nahradit…nikdy. Budete nám moc scházet, Mistře. Smekám… Je mi moc smutno," napsal moderátor Televizních novin Martin Pouva na facebooku.

"V srdci navždy," uvedla u společné fotografie, kterou sdílela na instagramu, moderátorka Televizních novin Lucie Borhyová.

Na společné natáčení pro Střepiny vzpomíná i reportérka Michaela Nová. "Před lety jsem točila reportáž na téma PRDUCH - pracující důchodci. S velkým studem jsem zavolala i Karlu Gottovi. Neurazí se? Zvedne mi ještě někdy telefon? On se ale hlasitě zasmál. “Co bych se urážel? Já jsem ukázkovej PRDUCH!!! Pojeďte se mnou na letiště a natočte mě, jak odlétám do Vegas na koncert. To bude takový akční! Jo? Střepiny mám rád.” Byl tak milej, tak slušnej a pokud mohl, vždy vyhověl. Nezapomenu!" sdílela na facebooku Nová.

Často s Karlem Gottem natáčel také reportér Michal Čoudek. "Nezapomenu na naše poslední setkání před několika týdny na Bertramce, kdy mě vítal slovy: ´Tak už jsme zase kompletníˇ. Nezapomenu na naše jakékoliv setkáni, kterých bylo dost, a vždy to byla chvíle, která se mě vryla do paměti," napsal reportér TV Nova.

Připomněl také, že stál u zrodu písně Ta pravá, kterou pro Karla složil Marek Ztracený. "Nezapomenu na to, když mě nesnášel a proklínal celý český bulvár, protože mě Karel po zdolání nemoci dal jako prvnímu rozhovor. Nezapomenu i na naše první setkání na cenách TýTý, po kterém jsem si oddechl a byl jsem šťastný, že ten Karel je takový, jak jsem si dlouhá léta myslel a přál," vzpomíná Čoudek.

"Nezapomenu Karle! Bylo mi ctí s tebou kráčet a být po tvém boku a ve tvé společnosti. Upřímnou soustrast celé rodině," dodal Michal Čoudek.

Zpráva o úmrtí Karla Gotta zasáhla i moderátorku Snídaně s Novou Zorku Hejdovou. "Najednou jakoby už nic nebylo jako dřív. Není to zvláštní? Málokdo z nás ho doopravdy (!) znal. Nebyl součástí našich rodin a dokonce ani nebyl jedním z našich nejbližších přátel, ale přesto nás jeho smrt tak zasáhla. Přesto člověk uvnitř cítí smutek. Plavíme se na lodi a jakoby snad i to moře najednou utichlo, přesto, že tu burácejí vlny o příď. Důvod je zřejmý. Nepoznala jsem snad ve svém životě srdečnějšího člověka s vytříbenějším smyslem pro humor," napsala Hejdová.

"Byl tak srdečný, že jsme se do jeho srdce vešli my všichni! To byl jeho klíč k úspěchu. A pomocí toho klíče a zachování si čisté duše došel tak daleko, jako nikdo jiný. Stal se legendou, absolutním symbolem jedné země, ikonou zemí vícero... Proto nikdy nezapomeňme, že jen ten jeho klíč, byl ten správný! Ten, který otevírá všechny dveře. I ty od nebeské brány. Bylo mi ctí. Navždy," dodala Hejdová.

Vzpomínala i její kolegyně ze Snídaně s Novou Nikola Čechová. "Člověk si tak nějak od mala myslel, že je nesmrtelnej a tohle se prostě nemůže stát. A taky, že je… (ikonka srdce). Hvězda. Nenahraditelná. #srdcenehasnou," napsala Čechová známá pod přezdívkou Shopaholic Nicol.

Textem písně Srdce nehasnou doprovázejícím společnou fotografii vzpomínala na Karla Gotta i moderátorka Poledních a Odpoledních Televizních novin Veronika Petruchová. "Vždyť víš, srdce nehasnou. Ale může se stát, jak častokrát, že začnu se bát. Pak nesmíš to vzdát".



