Startuje očkování dětí od 12 let. MANUÁL pro rodiče, jak na to

Od 1. července se mohou očkovat i děti od 12 let, zatím výhradně vakcínou Pfizer/BioNTech. Registrace probíhá přes stávající systém ministerstva zdravotnictví, podmínky samotné aplikace v očkovacích místech jsou ale jiné. Nezbytná je třeba přítomnost dětského lékaře. Redakce TN.cz přináší přehled, na co se rodiče musejí připravit.

Dosud se mohli k očkování hlásit všichni starší 16 let, teď se tato možnost otevírá i pro děti od 12 do 15 let. Podmínky jsou ale jiné než u dospělých.

U dětí se zatím může používat pouze vakcína Pfizer/BioNTech, očkovat je budou moct pouze místa, která mají lůžkové pediatrické oddělení. Během aplikace musí být s potomkem jeho zákonný zástupce, který podepíše informovaný souhlas s očkováním, a nezbytná je i přítomnost dětského lékaře.

"Centra, která budou mít vakcínu, mohou očkovat okamžitě od 1. července," řekl už dřív premiér Andrej Babiš (ANO). U dětí od 16 let, které se mohou registrovat už od začátku června, doprovod rodičů povinný není. Souhlas mohou podepsat samy.

Schvalovacím procesem Evropské lékové agentury (EMA) momentálně prochází i vakcína společnosti Moderna, kterou dostávají dospělí už několik měsíců. K dětem od 12 let by se mohla dostat v řádu týdnů.

Anketa Necháte naočkovat svoje děti? Ano 70 14 hlasů Ne 30 6 hlasů Hlasovalo 20 lidí.

Svoje ratolesti mohou rodiče k očkování registrovat přes stávající webové stránky ministerstva zdravotnictví. Po obdržení druhého ověřovacího PIN kódu bude možné v systému Reservatic vybrat očkovací místo a požadovaný termín. Jediný rozdíl bude v tom, že mezi nimi budou pouze nemocnice s dětským oddělením, velká očkovací centra ne.

Od druhé poloviny července by se mělo spustit očkování všech bez registrace. "Věřím, že tak můžeme pro očkování získat i ty, kteří se rozhodnou ze dne na den, nebo když půjdou třeba zrovna kolem očkovacího místa," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO),

