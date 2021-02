Stát nabízí firmám příspěvky na testy. Ty váhají, bojí se zastavení výroby

Odlehčení odběrovým místům, potlačení epidemie a pro firmy nižší nemocnost zaměstnanců - to jsou hlavní benefity pravidelného testování ve firmách. Menší podniky ale na testování nemají kapacitu ani peníze.

Například pan Chmelík má malou firmu v Liberci o 34 zaměstnancích, rád by začal s testováním, ale zatím neví jak. "Museli bychom to řešit externě s externím lékařem a to samozřejmě něco stojí. Ve chvíli, kdy bychom chtěli testovat, tak bychom museli znát metodiku, to by nám musel někdo poradit. V současné době nám pojišťovna zaplatí ty testy, ale už nezaplatí toho doktora," popsal Zdeněk Chmelík.

"U nás ve firmě je 25 zaměstnanců. Lékaře, který dělá vstupní prohlídky, máme, ale je pro nás nemožné si ho najmout, aby testoval," vyjádřil se pro TV Nova majitel firmy Elektrospoj Václav Mládek.

Oslovené firmy si testy samy koupily a platí si i zdravotníky. Některé podniky posílají své zaměstnance na antigenní testování do nemocnic, zdravotní pojišťovna je proplácí každé tři dny.

"Já souhlasím s tím, že to testování přes zdravotníky je pro firmy komplikované. Navíc je to i otázka logistiky. Pokud budeme mít žvýkací a kloktací testy, v tu chvíli mohou firmy nakupovat a my jsme připraveni jim dát motivační režim, abychom jim to zase nekomplikovali administrativně," řekl ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).

"Zatím jsme o tom hovořili s ministrem Havlíčkem a konkrétní detaily vám neřeknu, protože je to potřeba připravit," shrnul šéf zdravotnického resortu Jan Blatný (za ANO).

"My u nás nabízíme antigenní testy našim zaměstnancům zdarma. To znamená, že veškeré náklad hradí firma," vyjádřil se pro TV Nova mluvčí Škoda Auto Tomáš Kotera.

"Od pondělí 22. února plánujeme v Rohlíku testovat naše zaměstnance ať už v administrativě, nebo v provozu, antigenními testy. Předpokládáme, že to náš provoz neohrozí, spíše naopak pomůže," řekla mluvčí Rohlíku.cz Zdeňka Svoboda.

V OKD se dle mluvčí Nadi Chattové testování prý osvědčilo a pomáhá zamezit případnému nekontrolovatelnému šíření nákazy. V menších firmách totiž hrozí, že jakmile do karantény půjde jeden člověk, může s ním jít celá směna. To by pro některé mohlo být likvidační.

"Pozitivní vliv toho testování by měl být v tom, že umožní návrat u velké části pracující populace do pracovního procesu. Negativum je, že v menších firmách, kde nemohou být zaměstnanci odděleni, by to mohlo znamenat uzavření provozu na nějakou dobu," shrnul ekonom Petr Pelc.

Právě masivní testování, tedy odhalování nakažených, je jedním z pilířů boje proti koronaviru. Podle odborníků je potřeba až čtvrt milionu testů denně. Teď to není ani třetina a právě to by mohly testy ve firmách změnit.