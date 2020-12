Státy Evropské unie stvrdily dohodu o brexitu. Brity čeká velká změna

Všechny země Evropské unie stvrdily dohodu o budoucích vztazích s Velkou Británií. Ta by měla vejít v platnost prvního ledna, kdy končí přechodné období odchodu Britů z Evropské unie. Ve středu dohodu podepíšou i čelní představitelé EU.

Obchodování bez cel, kompromis v rybolovu či pokračování dopravního spojení. To je jen několik bodů, na kterých se zástupci Evropské unie a Velké Británie dokázali shodnout až na poslední chvíli. Dlouhou dobu to přitom vypadalo, že k dohodě vůbec nedojde. Řadě problémů se ale lidé nevyhnou.

"My i naši zákazníci budeme muset předkládat spoustu dokumentů. Proč by si od nás měli v Evropě něco koupit, když si to mohou pořídit od tamních dodavatelů daleko jednodušeji. Nikdy bych pro brexit nevolil, kdybych věděl, že kvůli tomu přijdeme o práci.,“ vysvětlil ředitel rybářské společnosti Peter Wood.

Dohoda ale zdaleka neřeší všechny problémy, její součástí nejsou třeba zahraniční vztahy nebo finanční sektor. Obchod mezi Evropou a Británií by do budoucna měla komplikovat větší míra byrokracie.

Zatímco členské státy Evropské unie musely dohodu písemně stvrdit v úterý, tak britská strana bude smlouvu schvalovat ve středu. Podle hlavního vyjednavače EU je odchod Británie z unie odstrašujícím případem pro její ostatní členy.

Velká Británie se rozhodla opustit Evropu na základě referenda v červnu 2016. Pro Brity tím začalo nejisté, turbulentní období. Krátce po odhlasování brexitu rezignoval premiér David Cameron. Loni pak kvůli neúspěšným vyjednáváním skončila i jeho nástupkyně Theresa Mayová.