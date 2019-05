Stěhování za matkou! Vévodkyně Meghan chce pryč z Velké Británie

Porod vévodkyně Meghan (37) je ve Velké Británii tématem číslo jedna. Bývalá herečka ale teď celou zemi šokovala. Po porodu se totiž společně s manželem plánují odstěhovat do Spojených států.

Zatímco celá Británie očekává narození potomka prince Harryho (34) a vévodkyně Meghan, oni společně uvažují o koupi domu. Ten by ale měl být v kalifornském Los Angeles. Podle deníku The Sun chtějí totiž manželé bydlet v blízkosti Meghaniny matky Dorii Ragland.

"Meghan chce určitě bydlet v Los Angeles. Miluje to město, životní styl a atmosféru,“ řekl deníku zdroj blízký královskému páru. Ona je kalifornskou holkou a může tam volněji dýchat. Hollywood je v její DNA a myslím, že v něm pořád chce zanechat pořádnou stopu," dodal.

Podle zdroje by ji to umožnilo být svobodnou a nezávislou na Paláci a tisku. Vévodkyně ze Sussexu chce údajně být také i blízko své matky. Dítě by ráda vychovávala v prostředí, ve kterém sama vyrostla.

Podle jiného zdroje se však už dům nikde jinde koupit nesnaží. Právě totiž dokončili rekonstrukci ve svém sídle ve Frogmore. Původně se také tvrdilo, že se Meghan a Harry odstěhují po porodu na chvíli do Afriky.