Stornopoplatky z nás dělají rukojmí, tvrdí lidé. Nesmysl, hájí se cestovka

"CK Fischer se rozhodla, že nás při první možné příležitosti donutí prostřednictvím vysokých stornopoplatků vycestovat. Letos jsme měli vycestovat do Tuniska 23. 6. 2020, zájezd jsme objednávali již v lednu. Cena zájezdu je 45 000 Kč pro dvě osoby. Vzhledem k aktuální celosvětové situaci jsme se v březnu telefonicky dotazovali na náš zájezd. Ujistili nás, že případné storno nebude žádný problém a že činí 1 500 Kč na osobu a více ne. V dubnu, více než 60 dní před odletem, jsem napsal emailový dotaz na výši stornopoplatku. K mému překvapení tento vyčíslený stornopoplatek činil 25 000 Kč," svěřil se se svou zkušeností s CK FISCHER pan Tomáš.

Mluvčí společnosti FISCHER Jan Bezděk však odmítá, že by cestovní kancelář měla v úmyslu své klienty jakýmkoli způsobem okrádat. Vyčíslenou výši stornopoplatku vysvětluje aktuální situací souvisejíc s pandemií. Lidé totiž podle něj do této doby neměli možnost vidět, jaké jsou reálné náklady cestovních kanceláří na zajištění jednoho zájezdu. V běžné sezóně může CK zájezd obratem prodat jinému klientovi, aniž by bylo třeba navyšovat standardní storno. Pandemie koronaviru však cestovkám tuto možnost vzala.

"Stornopoplatky vycházejí z toho, kolik musí cestovní kancelář za zájezd reálně vynaložit peněz. Není to vymyšlená částka, jsou to náklady, které musíme zaplatit. To je standardní součástí všeobecných podmínek, nejde o nic, co bychom teď pokoutně vzhledem k situaci měnili. Pokud chce klient u nás stornovat zájezd v běžné sezóně, ačkoli jsou podmínky stejné jako teď a mohli bychom si účtovat poplatky ve výši reálných nákladů, tak to CK nedělá a účtuje si 1500 korun, protože v běžném provozu máme velkou šanci zájezd prodat někomu jinému. Znění smlouvy je stejné jako teď, situace je však taková, že momentálně se zájezdy nedají prodávat," popsal Bezděk.

"Nutí nás vyčkávat, jestli bude možné vycestovat a nutí nás zájezd doplatit 30 dní před odletem, i když odlet bude nejasný. Případně nás nechá při první možné příležitosti vycestovat, a to bez ohledu na nějaké nebezpečí, jelikož nás drží v hrsti díky vysokému stornopoplatku," tvrdí pan Tomáš, který je přesvědčený o tom, že výše stornopoplatků dané cestovní kanceláří jsou příliš vysoké, což považuje za účelové.

Mluví CK FISCHER však má na věc zcela jiný názor. Cestovní kancelář dle jeho slov v žádném případě storna schválně nenavyšuje a svým klientům naopak radí zájezdy nestornovat, aby se poplatkům vyhnuli. Uvědomuje si prý, že to pro zákazníky může být nepohodlné – vyčkávat, jak se vyvine situace. Považuje to však v aktuální době za nezbytný kompromis. Pokud se navíc klient rozhodne zájezd nestornovat, nejen, že se poplatkům zcela vyhne, formou voucheru se mu vrátí celá zaplacená částka, bez ohledu na to, jestli jde jen o zálohu, nebo rovnou o celý uhrazený zájezd.

Ministr vnitra Jan Hamáček řekl, jak to bude s cestováním:

Bezděk také upozorňuje na to, že apel na klienty, aby "zbrkle a zbytečně dlouho dopředu" nerušili zájezdy, nemá v žádném případě nic společného se snahou je k čemukoli nutit. Odmítá také to, že by FISCHER nutil své zákazníky za každou cenu zájezdy doplácet.

"Posunuli jsme termíny doplatků zájezdů na 30 dní před odletem, kdy už bude jasné, jestli bude možné odletět. V případě, že to možné nebude, bude mít klient nárok na voucher na celou částku. My po lidech ani nechceme doplácet zájezdy, u kterých víme, že se nebudou moci realizovat. Vystavení voucheru není podmíněno tím, že je doplacena celá částka zájezdu," tvrdí mluvčí společnosti.

To, že na ně nebude možné vyrazit, je dle Bezděka jisté již u zájezdů s termínem odletu do 15. června. Klienty, jejichž termín vycestování je vzdálenější, žádá o trpělivost. "O peníze nikdo nepřijde, dostane voucher v hodnotě, jakou za zájezd dal. Změkčili jsme podmínky. To, co platilo dříve 60 dní před odletem, nyní platí 30 dnů před odletem. Storna jsou tak menší jako by to bylo za normálního fungování. V tuhle chvíli je nejvýhodnější dovolenou nerušit, protože nevíme, jestli ji bude možné realizovat nebo ne, dozvíme se to v řádu týdnů. Je možné, že 23. června se ještě nebude létat, a v tom případě se na klienta nebudou vztahovat žádné stornopoplatky," vysvětluje mluvčí CK FISCHER.

Dodává, že řešení situace pomocí voucherů se ukázalo jako funkční v celé řadě evropských zemí. Největším problémem aktuální situace je to, že nenastala nikdy dříve. Nikdy dříve tak nemusely cestovní kanceláře řešit tak vypjatou situaci, co se zájezdy, které se nekonají. Zákazníci zároveň nikdy neměli možnost vidět, jak vysoké jsou skutečné náklady na jejich zahraniční dovolenou. Se skutečnými částkami, které za tím stojí, přichází do styku teprve v době koronavirové krize.

"To, že se zavřely hranice, byla pro cestovní ruch velká rána. Ten byznys se vlastně úplně zastavil, i normální tok peněz. Realita je taková, že ty peníze, které klienti zaplatili za svůj zájezd, neleží na účtech cestovních kanceláří. My jsme s nimi obratem zaplatili za kapacity v daných destinacích, za hotely, za všechno, co s tím souvisí. Momentálně CK ty peníze reálně na svých účtech fyzicky nemají a nemají je tak klientům z čeho vrátit," uzavřel Bezděk.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová promluvila o tom, jak je to se stornopoplatky u zrušených zájezdů: