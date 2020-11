Strašlivá smrt kojence otřásla Brněnskem. Otec ho měl vyhodit z okna

Muži v případě odsouzení hrozí až 20 let vězení či výjimečný trest, na začátek soudního jednání upozornil portál Blesk.

Incident, který otřásl nejen Pohořelicemi na Brněnsku a zemřelo při něm malé dítě, se odehrál v lednu letošního roku.

Obviněný měl podle příbuzných matky svou partnerku týrat, vydali se proto za ním s tím, že si jdou pro dceru a její dítě. Otec dítěte měl ale zareagovat útěkem domů. Tam měl vyrvat kojence z náručí matky a vyhrožovat, že s ním vyskočí z okna. Dítě neudržel, to spadlo ze zhruba pětimetrové výšky na zem.

Vážně zraněného kojence převezli záchranáři do dětské nemocnice v Brně, miminko ale krátce po převozu zemřelo.

Právě to, zda otec miminko upustil úmyslně, nebo šlo o nehodu, nyní řeší soud. "To je ale to, co bude předmětem dokazování a asi největšího sporu, jestli k tomu upuštění došlo úmyslně, ať už formou přímého nebo eventuálního úmyslu, anebo jestli to bylo jenom nedbalostně," uvedl podle Blesku před jednáním státní zástupce Milan Richter.

Na reportáž TV Nova o případu se můžete podívat zde: