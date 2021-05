Premiér Babiš odletěl na summit EU. Řešit tam budou i vztah s Ruskem

Summit prezidentů a premiérů států Evropské unie, který se koná v pátek a v sobotu v Portu bude projednávat především minimální mzdu a chce vyřešit rovné pracovní podmínky mezi muži a ženami. Premiér Andrej Babiš vystoupí v rámci panelu Dovednosti a inovace: "Budu mluvit o trhu práce, jelikož Česká republika je nejlepší v Evropě a nezaměstnanost se drží na 4 %," uvedl na tiskové konferenci před odletem.

Na programu je i druhé vystoupení Andreje Babiše, který bude státy informovat o napjatých vztazích mezi Českem a Ruskem, které odstartovalo zjištění českých bezpečnostních složek, že tajní ruští agenti údajně stáli za explozí muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014. "Budu informovat naše partnery o Vrběticích. Co se týče Ruska jako takového, toto téma bude zvláště projednáno na příští radě EU, která se koná za tři týdny. Požádám o solidaritu, kterou nám už teď vyjádřilo několik členských států Evropské unie," doplnil premiér.

Země také chtějí projednat zrušení patentové ochrany, která se váže na evropské vakcíny. Cílem je pomoci chudším mimoevropským zemím urychlit distribuci a očkování. EU tak chce úspěšně ukončit pandemii. Návrh odstranění patentové ochrany je podporován Světovou obchodní organizací (WTO). Podle Babiše bude během summitu také projednána pomoc Indii, která se v současné době potýká s rekordními počty nakaždených za den a nemá dostatek zdravotnických kapacit.

"V rámci summitu je také večeře, kde budeme mluvit o pandemické situaci, očkování a strategii očkování na léta 2022 a 2023. Hovořit se bude také o covid pasu," řekl Babiš. Evropský parlament na konci dubna schválil návrh na covid pasy. Digitální certifikáty by tak od léta měly usnadnit cestování a předešlo by se případným karanténám, které by turisté za původních okolností museli podstoupit.