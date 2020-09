Švédské promořování zabralo. V zemi přibývá rekordně málo nakažených

Švédský model boje s koronavirovou pandemií se osvědčil, hodnotí uplynulé měsíce tamější odborníci. Zatímco ve zbytku Evropy se zavíraly restaurace i další podniky a řada lidí přišla o práci, ve skandinávské zemi život pokračoval v běžném režimu.

Za poslední dny hlásí Stockholm rekordně nízké přírůstky nakažených. V minulém týdnu tam zvládli provést 120 tisíc testů, pozitivně vyšly jen v 1,3 procentech případů. Ještě na jaře to bylo 19 procent. Zdá se, že populace je už z většiny tzv. promořená.

Švédská vláda vložila namísto plošných opatření důvěru v individuální zodpovědnost občanů, píše portál kurier.at. Lidem tak sice bylo doporučeno dodržovat dvoumetrové rozestupy a v některých situacích nosit roušky, nebylo to však povinné.

"Naše strategie se ukázala být důslednou a udržitelnou. Pravděpodobně teď máme nižší riziko přenosu nákazy než v jiných zemích," domnívá se epidemiolog Jonas Ludvigsson z lékařské univerzity Institut Karolinska.

Podle Ludvigssona se dá počítat s tím, že Švédové mají si vybudovali lepší kolektivní imunitu než jinde v Evropě. "Myslím, že nám to teď přináší velký užitek," doplnil.

Švédsko celkem eviduje přes 5800 obětí koronaviru. Zdaleka nejvíc zemřelých, přes 2400, patří do věkové kategorie od 80 do 90 let. Více než 1500 mrtvých pak bylo starších 90 let. Ačkoliv v zemi zemřelo více lidí než ve většině Evropy, třeba Velká Británie, Španělsko a Itálie mají obětí víc, přestože tam platila striktní opatření.

Švédský postup proti pandemii hodnotí kladně také zástupci Světové zdravotnické organizace (WHO). Podle nich se osvědčil a je dlouhodobě udržitelný. Naopak aktuální českou strategii tento týden WHO zkritizovala a situaci označila za znepokojivou. Podrobnosti čtěte zde.