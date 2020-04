Svět se upíná k vakcíně, Čechům možná vůbec nepomůže

Hned několik vědeckých týmů v několika zemích světa pracuje na vývoji vakcíny, která by byla účinná proti novému koronaviru. Optimistické výhledy hovoří o tom, že by mohla být hotová ještě letos, první vakcíny by tak na trhl mohly dorazit již v příštím roce. Aby ale fungovalay, musí být splněné konkrétní podmínky.

Na vývoji vakcíny pracuje ve společnosti GlaxoSmithKline také český mikrobiolog Ivo Vojtek. „Proočkovanost, která je potřeba k zabránění šíření viru, souvisí s nakažlivostí nemoci. Existují modely, které vypočítají, kolik lidí musí být chráněno, aby se patogen dále nešířil. Podle modelů by takovou nákazu by mělo zastavit proočkování zhruba 60 procent populace,“ uvedl Vojtek v rozhovoru pro idnes.cz.

Vojtek vychází i konceptu reprodukčního čísla R, které udává, kolik lidí jeden nakažený nakazí. To se před zavedením opatření pohybovalo mezi hodnotou 2 a 3, před Velikonocemi se dostalo na hranici 1. Nyní je jeho hodnota 0,74, ve čtvrtek uvedl šéf ÚZIS Ladislav Dušek na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví.

Češi jsou ale obecně k nepovinným očkováním skeptičtí. Například proti chřipce, která v Evropě ročně usmrtí až 70 tisíc lidí, máme jednu z nejnižších proočkovaností, pohybuje se jen kolem pěti procent. V nejohroženější skupině seniorů a dlouhodobě nemocných je vyšší, stále ale jen kolem 16 procent.

Je tedy otázka, jak ochotní budeme v případě nového očkování.

Na trh vakcína nemůže být vpuštěna bez dostatečného otestování a prověření bezpečnosti, i u stávajících očkování ale lidé hovoří o možných negativních dopadech na zdraví. Spekuluje se například o vyšším riziku vzniku autismu u dětí či vzniku alergií, nebo o negativním dopadu hliníku, který některé vakcíny obsahují.

Vedle vakcín se vyvíjí i nové léky, v Čechách se používají i experimentální léčiva, například z Japonska. Podívejte se na reportáž: