Světová zdravotnická organizace je proti očkování třetí dávkou

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzvala ve středu k pozastavení očkování třetí posilující dávkou. Nejprve by se podle ní měla covidová vakcína dostat do chudších zemí, kde je proočkovanost více než šedesátkrát menší.

Zatímco bohaté země podaly sto dávek na sto obyvatel, země s nízkými příjmy si mohly dovolit podat 1,5 dávky na sto lidí, kritizoval nepoměr generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Místo podávání třetí dávky, v jejíž účinnost nepanuje mezi vědci shoda, by se měly vakcíny dostat do zemí, kde jich není dostatek. Očkování třetí dávkou by mělo být pozastaveno minimálně do konce září, než se podaří naočkovat desetinu světové populace, apeloval generální ředitel.

Třetí posilující dávkou začaly už očkovat například Izrael, Maďarsko, Turecko, připraveni jsou na to ve Velké Británii a v Německu, kvůli šířící se mutaci delta o tom uvažují i Spojené státy.

V Česku má rozhodnout ministerstvo zdravotnictví na základě stanoviska vědců do konce srpna. Třetí dávka by s největší pravděpodobností, stejně jako v zemích, kde se už podává, byla určena pro starší lidi a ty, kteří mají kvůli nemocem či transplantacím sníženou imunitu.