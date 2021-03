Svitava se zbarvila do krvava: Z výpustě vytékala rudá tekutina

Fotografie rudě zbarvené vody pořídili obyvatelé Skalice u jedné z kanalizačních výpustí. Podobný úkaz se tam prý objevuje opakovaně. "Je to už podruhé, a proto už to chceme řešit. Poprvé jsem to zaznamenal na začátku letošního roku," řekl místostarosta Skalice nad Svitavou Petr Řezníček (za STAN).



Ještě dva dny po ohlášení štáb televize Nova na místě natočil slabý proud červené tekutiny vytékající z potrubí. Vedení obce upozornilo na znečištění potoka Povodí Moravy. "Jsme předali podnět příslušnému vodoprávnímu úřadu a České inspekci životního prostředím," uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.



Inspekce teď pátrá po původci znečištění. Do potrubí má svedenou kanalizaci hned několik tamních firem. Jako první padlo podezření na nedaleká jatka. Majitel ale potvrzuje, že mají nejmodernější čističku odpadních vod.



Obří biologický reaktor přímo v areálu podniku zachytává veškerou odpadní vodu z provozu a pak ji čistí za pomoci bakterií. "Vylučuji, že by to znečištění pocházelo z této technologie," prohlásil jednatel společnosti Ladislav Steinhauser. Voda, kterou jatka vypouštějí do potoka, je průzračná a jinou kanalizační výpusť prý podnik nemá.



Inspekce tak bude muset najít viníka v areálu, kde sídlí několik firem. Podobně těžký úkol, na jaký narazili i vyšetřovatelé největší otravy za poslední roky v řece Bečvě. Ani po půl roce se tam nepodařilo najít jejího původce. Znalec stále pracuje na posudku.