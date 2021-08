Tálibán rychle upevňuje svou moc. Experti se obávají i migrační krize

Teroristický útok na Světové obchodní centrum 11. září 2001, při kterém zemřelo asi 3000 lidí, otřásl celým světem. Spojené státy americké následně vyhlásily válku teroristům a provedly invazi do Afghánistánu. Američané svrhli hnutí Tálibán, které poskytovalo zázemí teroristické skupině Al-Káida. Právě ta útok na "dvojčata" provedla.



Před vstupem amerických vojsk do Afghánistánu teroristické skupiny cvičily své členy ve výcvikových táborech. To by se teď, když Tálibán nabývá na síle, mohlo opakovat.



"Tálibán sice uzavřel s USA dohodu, že se nestane základnou pro další teroristické skupiny, ale my nevíme, co bude za měsíc,“ řekl bezpečnostní poradce Lumír Němec.



Podle bezpečnostních expertů by působení Tálibánu v Afghánistánu mohlo mimo jiné způsobit migrační krizi. Migranti by s největší pravděpodobností zamířili do Evropy.

"Kamarádské muslimské země je nebudou chtít přijímat na svoje území, maximálně pokud budete původem Tádžik nebo Kyrgyz, ale ostatní nebudou brát. Bude to problém pro Evropu,“ myslí si bezpečnostní poradce v záloze Andor Šándor.



Podle odborníků také hrozí, že některé teroristické buňky by se mohly přesunout do Ruska nebo Číny. Obě země totiž mají v Afghánistánu, který je bohatý na nerostné suroviny, své zájmy.

Podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) opustila spojenecká vojska Afghánistán moc rychle. Za jak dlouho by mohl Tálibán ovládnout afghánské území? Podívejte se na rozhovor: