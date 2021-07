Tálibán zabírá další území. Desítky tisíc Afghánců prchají ze země

Vojáci USA rychle opouštějí zemi, kde 20 let bojovali. Poslední by měli odletět do konce srpna. Afghánská vláda bez jejich podpory ale ztrácí kontrolu nad svou zemí.

Tálibán v tuto chvíli ovládá většinu pohraničí a méně zalidněné regiony. Vláda naopak kontroluje velká města a centrum země. O mnohé oblasti se ale bojuje. Tálibán tvrdí, že ovládá 85 % území státu.



"Tálibán neovládá žádné provinční centrum, nebezpečně se ale přibližuje a v mnoha velkých městech už kontroluje různá předměstí. Snaží se odříznout velká města včetně Kábulu. Během posledních osmi nebo deseti měsíců dobyl opravdu velké území a dále postupuje," řekl nejvýše postavený generál americké armády Mark Milley.

Boje se přibližují i k hlavnímu městu Kábulu. Během muslimského svátku íd al-adhá tam rakety Tálibánu dopadly nedaleko prezidentského paláce.

"Podobnými útoky nám chtějí ukázat, že tu jsou, aby naši zemi zničili. Jejich jednání je zcela proti islámu. Obzvláště útoky během modliteb a útoky na mešity jsou nepřijatelné," popsal jeden z obyvatel města.

Místní obyvatelé se bojí represí i přísných zákonů. Když Tálibán Afghánistánu na konci 90. let vládl, tak dívky nesměly do škol, ženy bez mužského doprovodu ven a cizoložství se trestalo ukamenováním. V některých oblastech už Tálibán tahle pravidla znovu zavádí.

Zajatého Afghánce, který pracoval pro Američany jako překladatel, vojáci Tálibánu sťali a podobného osudu se bojí všichni, kdo spolupracovali s Američany nebo afghánskou vládou. Česko má pro ty, kteří pomáhali českým vojákům připravený speciální "záchranný" program. Jeho detaily jsou ale zatím tajné.

Desetitisíce lidí ovšem z Afghánistánu prchají, jen do Turecka jich údajně každý den dorazí přes tisíc. Obavy z Tálibánu mají i sousední země. Uzbekistán nebo Tádžikistán tak plánují nedaleko afghánských hranic vojenská cvičení za účasti ruských vojáků.