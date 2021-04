Tereza H. bude mít soud! Ministerstvo řeklo více k datu i případné amnestii

Češka Tereza H. v březnu změnila právníka a vypadá to, že jejich nová spolupráce nese první ovoce. Mladá žena si v současné době odpykává více než osmiletý trest v pákistánské cele, dlouhé měsíce ale usiluje o jeho zmírnění. A po třech letech od jejího uvěznění je této možnosti opět o něco blíž. Vrchní soud v Láhauru totiž schválil žádost o projednání jejího odvolání a bude se zabývat jejím případem.

"Tímto vás informujeme, že případ Tereza H. vs. stát je stanoven soudem na 17. června 2021,“ informoval soud s tím, že senátu bude předsedat soudkyně Alia Neelumová.

Mluvčí českého ministerstva zahraničních věcí Zuzana Štíchová však varuje před předčasným optimismem. "Odvolací soud by případ české občanky měl projednat v druhé polovině června. Datum je ale orientační vzhledem k rozsáhlým epidemiologickým opatřením, která v Pákistánu platí," sdělila TN.cz.

Nebylo by to poprvé, co se objevily problémy s projednáváním případu Terezy H. Kromě pandemie došlo k odkladu i z důvodů obřího výpadku dodávek elektřiny, stávky soudců nebo konání kriketového turnaje.

Tereza přesto věří, že se dočká a pákistánské úřady jí alespoň zmírní trest. Několikrát to vypadalo, že by se mohla dočkat i úplného omilostnění, tato varianta ale podle Štíchové zatím není na programu dne. "Co se týče případné amnestie, nemáme žádné informace o tom, že by tato varianta byla na stole," oznámila s tím, že zastupitelský úřad zůstává s Češkou v pravidelném kontaktu a zprostředkovává mimo jiné i korespondenci.

Pákistánští celníci zadrželi Terezu H. na letišti v Láhauru v lednu 2018. V jejím kufru našli zhruba devět kilogramů heroinu. Následující rok v březnu ji po několika odkladech místní soud poslal do vězení na osm let a osm měsíců. Mladá Češka s trestem nesouhlasí a snaží se ho zvrátit právě odvoláním.

