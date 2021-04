ŽIVĚ: Blamáž vlády! Slibované očkování do léta pro všechny se nestíhá

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) na páteční tiskové konferenci řekl, že do konce června by se očkování v Česku mohlo otevřít i pro lidi na 40 let. Původně přitom vláda slibovala, že do letních prázdnin bude proočkovaná většina populace. Sledujte přímý přenos.

Cesta na dovolenou se Čechům komplikuje. Zatímco vláda slibovala, že do léta bude většina populace proočkovaná, teď je vše jinak. Do prázdnin se stihne očkovat jen část dospělých, očkování pro lidi nad 40 let se má otevřít nejdřív na konci června.

Protože se pro Česko podařilo zajistit dalších asi 1,2 milionu dávek vakcín, Arenberger odhadl, že v květnu nebo v červnu bude vyočkováno 100 tisíc dávek denně. "Do konce června bychom mohli otevřít očkování pro lidi nad 40 let," zmínil ministr. Původně přitom vláda slibovala, že většina populace bude naočkovaná do letních prázdnin.

Arenbergerův předchůdce Jan Blatný například před třemi týdny prohlásil, že "v červnu bude naočkováno 60 až 70 procent dospělé populace." To se ale podle všeho nestihne.

"Všichni jsme se báli Velikonoc, promísení populace, teď už můžeme říct, že Velikonoce situaci nezhoršily, za což patří všem dík," uvedl na úvod brífinku ministr.

Avízo zmiňovalo i "výhled rozvolňování v oblasti kultury." Je ovšem možné, že šéf resortu zdravotnictví bude mluvit i o rozvolňování v Česku obecně. Jeho další vlna by se mohla spustit od pondělí 26. dubna, není ale jasné, co by zahrnovala.

Ministr na brífinku řekl, že uvolňování kultury bude řešit s kolegou z vlády Lubomírem Zaorálkem (ČSSD). Jakési pilotní

Arenberger už ve čtvrteční Snídani s Novou reagoval na hlasy, které požadují, aby se ve školách děti testovaly raději PCR testy, protože jsou přesnější než antigenní sady. Ministr změnu nevyloučil, zároveň se divákům omluvil za výrok ze středy, v němž lidi strašil, že pokud budou zlobit, nezbaví se respirátorů ani v létě.

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.