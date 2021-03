Několik států USA ruší opatření kvůli covidu. Přispělo k tomu očkování

Spojené státy začínají pomalu rozvolňovat protiepidemická opatření. Třeba Texas příští týden zruší povinnost nosit roušky a otevře všechny podniky. Ke zlepšení situace významně přispěl počet naočkovaných obyvatel. A pomůže také vakcína od firmy Johnson and Johnson, kterou už ve Spojených státech dostali první lidé.

Zdravotníci ve Spojených státech začali očkovat lidi vakcínou proti covidu-19 od firmy Johnson and Johnson. Jde o první schválené očkování v zemi, u kterého stačí pouze jedna dávka. "Cítím velkou úlevu. Znáte ten pocit, když se na něco dlouho chystáte, a když to přijde, cítíte se pak ohromě uvolnění? No, tak přesně tak se zrovna teď cítím já," svěřila se první naočkovaná.

Ve Spojených státech jen během minulého týdne aplikovali 12 milionů dávek vakcíny. Minimálně jednu dostalo už přes 15 procent populace.

"Spousta majitelů malých podniků má problémy s platbou svých účtů. To musí skončit. Je načase otevřít Texas na sto procent," oznámil guvernér Texasu Greg Abbott. Stát se začne vracet do normálu příští středu.

Zrušena bude plošná povinnost nosit roušky, podniky si budou moci o pravidlech rozhodovat samy. Texas je zatím největším státem v USA, který k plošnému rušení omezení přistoupil. Obavy mezi lidmi panují především kvůli nadcházejícím jarním prázdninám, které podle některých situaci opět zhorší.

"Budu pokračovat v dodržování všech bezpečnostních opatření, se kterými už chvíli pracujeme. Dodržujeme všechny restrikce," vyjádřil se k rozvolňování majitel restaurace Kenny & Ziggy's Ziggy Gruber.

Spojené státy jsou nejhůře zasaženou zemí v absolutních číslech, pokud jde o pandemii covidu-19. Země má téměř 30 milionů nakažených, nemoci podlehlo už více než půl milionu lidí. Naočkovat všechny dospělé chtějí v USA do konce května.