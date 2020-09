Tisíce Čechů si už koupily lyžovačku v cizině. Půjde ji stornovat?

Cestovní kanceláře už začátkem září zaznamenaly nárůst v poptávce po zájezdech na zimu. Kromě tuzemské dovolené se do módy opět vrací Alpy. Z koronavirusu podle množství objednávek Češi strach nemají. Počítají prodejci zájezdů s tím, že by se zimní pobyty musely kvůli pandemii rušit?

Cestovky mají v nabídkách nejen domácí zimní zájezdy, ale také mnoho možností vyjet na zimní dovolenou do zahraničí. Poptávka po zimní dovolené už nyní v září vzrostla. “Nyní, v době zahájení školního roku, kdy se rodiče dozvídají termíny školních a jarních prázdnin, zahajujeme prodeje lyžařských zájezdů. Co se týče zahraničních lyžařských pobytů, je největší zájem o Rakousko a Slovensko, do módy se opět vrací i lyžování ve francouzských Alpách,“ uvedla pro TN.cz mluvčí Čedoku Eva Němečková.

Podle mluvčího NEV-DAMA Jana Bezděka mají sice Češi zájem i o zimní dovolené v Česku, mnohem větší oblíbenosti se ale aktuálně těší střediska v Itálii, v Rakousku a ve Francii. “Zájem o zimní zájezdy v Alpách je značný, v tuto chvíli už si dovolenou koupily tisíce klientů,“ uvedl Bezděk.

Čeští turisté se tak evidentně další vlny pandemie a možného rušení zájezdů a dovolených nebojí. Cestovní kanceláře ale počítají i s možnými komplikacemi. „Samozřejmě na současnou situaci reagujeme. V nabídce máme ubytovací kapacity se speciálním označením „Ski partner“, u kterých klientům garantujeme, že v případě problémů s covid-19, mohou svou dovolenou zrušit ještě dva dny před odjezdem a dostanou svoje peníze zpátky,“ řekl pro TN.cz Bezděk.

Některé cestovní kanceláře v souvislosti s aktuální situací ohledně koronavirusu zimní zájezdy ještě neprodávají. “Zimní lyžařské destinace budeme do nabídky teprve zařazovat, bude se jednat primárně o Rakousko, Itálii a tuzemské pobyty. Nabídka bude letos publikována později, než jsme byli zvyklí, protože se s ohledem na hrozbu druhé vlny pandemie koronaviru, snažíme připravit maximálně flexibilní nabídku, aby v případě, že by klienti z důvodu epidemiologické situace museli dovolenou rušit, pokud možno nevznikala povinnost hradit nevratné odstupné,“ vysvětlila pro TN.cz mluvčí FIRO-tour Lucie Frnochová.

Pokud jde o kapacity, volné pobyty ještě jsou. Dobré hotely za výhodné ceny ale mizí rychle. “Zimní zájezdy se vyznačují tím, že na rozdíl od letní dovolené zde téměř neexistuje last-minute. Naprostá většina zájezdů se prodá během podzimních měsíců a během zimy, už se doprodávají skutečně poslední volná místa. V tuto chvíli je zájem zejména o ubytování přímo na sjezdovkách a také o kapacity s výborným poměrem cena/výkon,“ uzavřel Jan Bezděk.