"To se nemělo stát!" Blízcí nemohou uvěřit smrti rodiny u Sudoměřic

Profil muže ze Vsetínska, který s téměř celou rodinou zahynul při pondělní nehodě u Sudoměřic, na sociální síti plní vzkazy kamarádů a příbuzných. Nikdo z nich nemůže uvěřit, že právě životy jejich známých vyhasly při ranní srážce s kamionem.

"Odpočívejte v pokoji," vzkázala na facebooku Petra a další se přidali se stejným přáním. Většina také vyjádřila upřímnou soustrast pozůstalým, kterým je i třetí chlapec, cestující z neděle na pondělí v havarovaném autě. S vážným zraněním skončil v dětské nemocnici.

Na sociální síti přibývají kondolence a přání každou hodinou. "Pořád mi to nedochází," svěřila se Martina. "Je to strašný šok, měl jsem vás všechny rád," doplnil Jiří. "Tohle se nikdy nemělo stát, hlava to nebere a nikdy nevezme, je mi to tak líto," uvedla Veronika.

Podle informací TV Nova se rodina vracela z dovolené v Chorvatsku, když řidička ze zatím neznámých důvodů přejela do protisměru, kde se osobák srazil s kamionem. Jeho posádka vyvázla bez zranění, v autě ale zemřeli čtyři lidé - dva dospělí a dva chlapci.

Třetí chlapec utrpěl mnohočetná zranění a přestože byl při příjezdu záchranářů při vědomí, uvedli ho do umělého spánku. "Byl letecky transportován na traumacentrum brněnské nemocnice," popsala mluvčí záchranky Hedvika Kropáčková. Podle portálu Blesk.cz je s chlapcem v nemocnici jeho matka, která autem nejela.

Stav zraněného chlapce nechce policie ani nemocnice vzhledem k jeho věku komentovat. Policisté hledají svědky srážky nebo řidiče, kteří měli v autě palubní kameru a nehodu mohli zachytit nebo kolem poté projížděli. Za tragédii zřejmě mohl mikrospánek řidičky.

