Trendy v cestování 2020: Kam Češi nejčastěji jezdí a koho berou s sebou

Čtyř a pětihvězdičkové hotely, multigenerační zájezdy nebo aktivně prožitá dovolená, takové jsou podle cestovek nové trendy v cestování. "Pokračuje nárůst prodejů v předprodejích. V dosavadním prodeji se prodalo zhruba o čtvrtinu více zájezdů než loni ve stejnou dobu," srovnal mluvčí CK Alexandria Petr Šatný.



"V tuhle chvíli už je ideální doba nakupovat dovolenou na léto 2020, tam jsou ty destinace na popředí zájmu stále velmi podobné," řekl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.



K nejžádanějším destinacím v předprodejích leteckých zájezdů patří podle cestovních kanceláří Řecko, Turecko nebo Egypt. "Určitě se bude cestovat také do exotiky, v posledních letech exotický segment roste v podstatě neustále, takže čeští klienti objevují nové a vzdálenější destinace, vyráží na dovolenou víckrát za rok," doplnil Bezděk.



Navíc mají Češi na dovolenou stále větší nároky a volí kvalitnější hotely. Populárními se v poslední době stávají i dovolené ve více lidech všech věkových kategorií. "Pokračují trendy, kdy lidé vyhledávají hotely čtyři a pět hvězd, kde jsou tobogány, bazény a další volnočasové aktivity," vysvětlil mluvčí CK Exim Tours Petr Kostka.



"Tendence lidí je cestovat na dovolenou ve stále větší skupině nebo v početnější rodině a to často různých věkových kategorií. Vyráží například rodiče se svými dětmi, ale i se svými prarodiči, kteří jim tak mohou v místě pobytu pomoct s hlídáním dětí nebo mohou trávit společné chvíle," uvedla mluvčí CK Bluestyle Jana Ondrejechová.



"Podporují se trendy aktivních rodin, aktivní dovolené, dovolené za zážitky, to je vidět, že lidé si svou dovolenou stále víc představují jako aktivní dovolenou, i ti lidé, kteří by zdánlivě měli odpočívat, to znamená senioři nebo starší lidé, tak vyžadují na své dovolené aktivity," objasnil mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.



Velkému zájmu se ale podle odborníků budou v roce 2020 těšit i česká města a památky. Stále více populární je totiž dovolená prožitá v karavanu.