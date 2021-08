Třetí dávka zřejmě bude nutná. Mnozí naočkovaní už nemají protilátky

Do konce srpna bude podle ministra zdravotnictví jasno, zda Česko začne očkovat třetí dávkou. Už ve čtvrtek kvůli tomu zasedne klinická skupina resortu. Už teď je prý jasné, že se jí nevyhnou chronicky nemocní nebo lidé se sníženou imunitou. V další vlně zřejmě přijdou na řadu senioři.

Izrael, Spojené státy americké, Německo anebo Maďarsko jsou země, které s přeočkováním ohrožených skupin rozhodně neotálejí. "Žádám všechny nad 50 let, běžte se přeočkovat třetí dávkou co nejdříve. V boji proti koronaviru je očkování tím nejlepším nástrojem," vyzval občany izraelský ministr zdravotnictví Nitzan Horowitz.

Rozhodování v Česku je oproti tomu o dost vlažnější. A to i přesto, že z odborníků nikdo možnost očkování třetí dávkou dospělých nekritizuje. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěch (za ANO) ale zatím neexistuje dostatek přesvědčivých dat.

"My v tuto chvíli stále jsme ve fázi debat odborníků, příští týden k tomu budou stanoviska ze strany Evropské lékové agentury," uvedl Vojtěch. "U lidí, kterým už uběhlo těch osm měsíců od první dávky očkování, by se mělo začít," tvrdí imunolog Václav Hořejší.

Právě tito lidé podle odborníků už po očkování nemusí mít protilátky. Brněnští vědci totiž nedávno otestovali téměř 700 seniorů a výsledky byly doslova děsivé. "Po šesti měsících od prodělaného očkování až 60 procent seniorů mělo ty protilátky velmi nízké nebo úplně negativní," prozradil přednosta Kliniky infekčních chorob FN Brno Petr Husa.

"Pokud bychom přeočkovávali třeba seniory, tak ne všichni byli očkování v jeden okamžik. Něco jiného je, když byl člověk naočkován v lednu a v květnu. Bude to nějak rozloženo v čase, určitě se nebavíme o tom, že potřebujeme během měsíce přeočkovat veškerou seniorskou populaci v ČR," vyjádřil se Vojtěch.

Očkovat třetí dávkou by se podle ministra zdravotnictví mělo v ordinacích praktických lékařů. "My jsme od začátku očkování proti covidu zdůrazňovali, že ordinace jsou na to připravené, jsme připraveni očkovat i třetí dávky," konstatoval praktický lékař Ondřej Sobotka.

Jak by probíhalo očkování třetí dávkou vakcíny u praktických lékařů, řekl předseda Sdružení praktických lékařů, Petr Šonka:

Podle Vojtěcha nehrozí, že by se v nejbližší době přeočkovávala celá populace. Vakcín je ale prý objednáno tolik, že i na to by stačily.

Řada Čechů další dávku vakcíny odmítá. Podle studie Masarykovy univerzity totiž reálně koronavirus prodělala víc než polovina Čechů, mají dostatek protilátek a populace je tedy chráněná víc než se předpokládalo.

Podle ankety by většina lidí s třetí dávkou vakcíny neměla problém: