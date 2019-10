Trump čelí kritice za "útěk" ze Sýrie. Neunesl to a vybouchl, tvrdí politici

Schůzka, která nepřinesla žádný výsledek a vyústila v urážky a nadávky - demokratičtí politici promluvili o středečním jednání v Bílém domě. Trump prý vybuchl. "Ptali jsme se prezidenta hlavně na to, jaký má plán v boji proti Islámskému státu. Teď, když přerušil to, co dělal v Sýrii. Nezvládl to. Prostě to neunesl," uvedla šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová.

Sněmovna reprezentantů před jednáním odsoudila stažení amerických vojsk ze severu Sýrie. Proti rozhodnutí se vyjádřily i desítky politiků z řad Trumpových republikánů.

Prezident Spojených států kontroverzním rozhodnutím v podstatě vydláždil Turkům cestu ke krvavé invazi proti Kurdům, kteří byli jeho spojenci v boji proti teroristům z Islámského státu. Tureckou operaci teď Trump sám odsuzuje a snaží se ji zastavit.

Vlnu kritiky po celém světě vyvolal dopis, který údajně poslal minulý týden Donald Trump svému tureckému protějšku. Erdoganovi, v něm hrozil ekonomickou likvidací, pokud zavraždí tisíce lidí. Zahraniční média psaní hodnotí jako bizarní a nevhodné pro diplomatickou korespondenci. Někteří komentátoři autenticitu dopisu zpochybňují. Jiní ale tvrdí, že pravost potvrdil sám Bílý dům.

"Historie na vás bude pohlížet příznivě, pokud to uděláte správně a humánně. Pokud se nestanou dobré věci, bude se na vás dívat jako na ďábla. Nebuďte drsňák, nebuďte hlupák," stálo v údajném Trumpově dopise pro Erdogana.

O invazi Turecka bude ve čtvrtek Erdogan jednat s videprezidentem USA Mikem Pencem a ministrem zahraničí Mikem Pompeem. Boje tureckých vojáků proti Kurdům si vyžádaly přes 70 obětí z řad civilistů, včetně 21 dětí.