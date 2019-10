Trump i Greta pohořeli! Nobelovu cenu míru získal etiopský premiér

Ještě ke konci září dávaly sázkové kanceláře velké šance na získání Nobelovy ceny míru ekologické aktivistce Gretě Thunbergové. Ta na sebe naposledy upozornila během svého proslovu na klimatickém summitu v New Yorku. Tehdy velmi kritizovala světové lídry.

"Tohle je prostě špatně. Neměla bych tu být, měla bych být ve škole na druhé straně Atlantiku. Ukradli jste svými prázdnými slovy mé sny a dětství. A to jsem ještě jedna z těch šťastnějších," vzkázala v projevu Thunbergová.

Dalším velkým favoritem byl také americký prezident Donald Trump. Ten je zase v posledních dnech kritizován za jeho rozhodnutí ohledně turecké operace v Sýrii. Šance však měla i premiérka Nového Zélandu Jacinda Ardernová nebo premiér Indie Naréndr Módí.

Ani jeden z nich však Nobelovu cenu míru nezískal. Komise ji udělila etiopskému premiérovi za ukončení dvacetileté války Etiopie s Eritreou.

"Etiopský premiér Abiy Ahmed Ali byl oceněný Nobelovou cenou míru za své úsilí o dosažení míru a mezinárodní spolupráce, zejména za jeho rozhodnou iniciativu k vyřešení hraničního konfliktu s Eritreou," napsala komise ve svém oficiálním prohlášení na twitteru.

