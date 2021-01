Trump je nejhorším prezidentem USA, vzkázal Schwarzenegger. V ruce držel meč

Proti prezidentovi Donaldu Trumpovi se staví nejen demokraté, silnou kritiku sklízí i z řad republikánů. Ve svém proslovu ho dehonestoval i republikánský politik Arnold Schwarzenegger, podle kterého si dějiny budou Trumpa připomínat jako nejhoršího prezidenta Spojených států vůbec.

Reagoval tím na násilné vniknutí Trumpových příznivců do Kapitolu minulý týden ve středu. "Musíme se společně vyléčit z dramatu, který se právě odehrál. Musíme se vyléčit, ne jako republikáni nebo demokraté, ale jako Američané," prohlásil ve videu zveřejněném na svém oficiálním twitterovém účtu.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5