Turecko deportuje bojovníky ISIS do jejich domovin, část poputuje do EU

Turecko deportuje bojovníky Islámského státu do jejich domovských zemí. Oznámilo to tamní ministerstvo vnitra. První z islamistů má směřovat do Spojených států. Společně s ním Turecko oznámilo deportaci německého a dánského příslušníka Islámského státu. Celkem jich Ankara chce vrátit do země původu několik tisíc. Většina má putovat do Evropské unie.