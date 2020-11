Tvrdý lockdown je poslední možnost, jak zlepšit čísla, tvrdí imunolog!

Mělo by Česko přistoupit k takzvanému tvrdému lockdownu? To byla ve čtvrtečních Televizních novinách hlavní otázka pro imunologa Václava Hořejšího a místopředsedu ODS Martina Kupka. Každý má ale na věc jiný názor.

"Já si myslím, že je to poslední možnost, jak dosáhnout toho, aby se čísla (nakažených) opravdu zlepšila. Ačkoli ta nynější opatření vypadají, že pokrývají téměř všechno, tak jediné co zbývá, je omezit počet lidí na pracovištích. Ukazuje se, že touto cestou se přenáší asi 40 procent těch nových případů," vysvětluje Hořejší.

Místopředseda ODS Kupka je mnohem zdrženlivější. "Já nepatřím ani k odpíračům roušek, ale ani k zavíračům. Myslím, že je na místě opravdu pečlivě sledovat ten vývoj a vyhodnocovat ho v ploše vícero dnů," říká opoziční politik.

Každopádně je podle něj jasné, že není čas na uvolňování opatření. "Na místě je střízlivé vyhodnocení té situace tak, aby to neohrožovalo ani zdraví obyvatelstva, ani ekonomiku," hledá Kupka kompromis.

Podle Hořejšího by lockdown měl trvat nejméně dva týdny a to, že funguje, by podle něj signalizovalo to, že by se radikálně snížil počet nových případů. A kdyby měl imunolog tu pravomoc, zavedl by na ministerstvu zdravotnictví náměstka pro covid se širokými pravomocemi.

"Vláda se samozřejmě snaží, aby se lidem líbila, aby těmi omezeními tolik netrpěli, ale je to trochu krátkozraké. Protože když neuděláme něco radikálně, tak budeme trpět ještě déle," prorokuje expert. A vládě doporučuje, aby provedla podobné plošné testování, jaké před pár dny proběhlo na Slovensku.

Může si Česko ale dovolit vypnutí ekonomiky? "Lockdown by denně Česko přišel na dvě miliardy. Ale ta úvaha se musí dívat do budoucna. Teď je na společnosti, aby se semkla, dodržovala opatření a dívala se dopředu s nadějí," přeje si místopředseda ODS. A vyléčené z covidu vyzval, aby šli a darovali plazmu. Ta se používá k léčbě nakažených.