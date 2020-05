Účet za letecký most s Čínou: Stát za jeden let zaplatil 10 milionů

Do 49 letů v rámci leteckého mostu investoval stát 708 milionů korun. Další dva lety byly pro čínskou společnost Eastern Air Logistics fakturovány mimo, píše portál. Částky za přepravu zdravotnického materiálu zveřejnilo ministerstvo vnitra na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Do Prahy létala dceřiná firma aerolinek China Eastern s Airbusy A330 a nákladním letounem Boeing 777F. Jeden let Airbusu, do něhož se vešlo 200 kubíků nákladu, vyšel na 9,626 milionu korun. Do Boeingu se dalo naložit 500 kubíků a let stál 11,257 milionu.

Ministerstvo vnitra hradilo také poslední let nákladního letounu Antonov An-124 Ruslan z Číny do Pardubic. Stát za něj společnosti Volga Dnepr dal 18,9 milionu korun. Ostatní lety, které obsluhovala firma Antonov Airlines, přitom podle ministra obrany Lubomíra Metnara vyšly každý na 35 milionů.

Tyto lety nejsou ve zveřejněné částce zahrnuty, stejně jako ty, které obstaraly letouny Smartwings a Českých aerolinií.

Kromě toho stát platil také za samotný zdravotnický materiál, který měl stát více než čtyři miliardy korun. Za stejné pomůcky se přitom pokaždé účtovala jiná cena. Některé ochranné prostředky navíc stát podle portálu Seznam Zprávy zakoupil u pochybných firem. Nákupy proto prověří Nejvyšší kontrolní úřad.

Poslední letadlo se zdravotnickým materiálem z Číny přistálo v Praze na začátku května. Podívejte se na reportáž TV Nova: