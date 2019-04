Učitelům stoupnou platy, protesty trvají dál. "Sliby se neplní," tvrdí

Platy učitelů výhledově porostou. V příštích dvou letech by na jejich zvýšení mělo jít zhruba 23 miliard korun. Podle ministra školství si tak v roce 2021 vyučující přijdou na více než 45 tisíc korun. Výše platů ale podle pedagogické komory není jediným problémem v českém školství. Její členové tak zorganizovali protestní kampaň s názvem Týden v černém.

O 15 procent víc pro učitele. Takový je výhled ministra školství Roberta Plagy pro rok 2019. "Závazek se týká také nepedagogů, byť je to tam složitější. Počítáme s navyšováním," uvedl Plaga.

Platy učitelů prý porostou i v dalších letech. Podle ministerstva školství bude průměrná mzda učitelů v roce 2021 přes 45 tisíc korun. Podle pedagogické komory jde ale o populismus a zvyšování platů učitelů prý pouze kopíruje růst mezd v České republice.

"Před více než 20 lety tehdejší premiér Zeman slíbil, že učitelé budou mít 130 procent průměrné mzdy a my jsme na 110 procentech, tak se neplní sliby," prohlásil Janek Wagner z Pedagogické komory.

Na problémy ve školství, mimo jiné i dlouhodobé podfinancování, má upozornit projekt Týden v černém. Cílem kampaně je informovat veřejnost nejenom o nízkých platů pedagogů, ale i o dalších problémech českého školství. "Chybí nám prostory, asistenti, vybavení škol. Celkový objem na vzdělávání by měl být vyšší," myslí si Wagner.

Učitelé, kteří se s takovým názorem ztotožňují, se celý týden budou oblékat do černé. "Nemáme na učebnice, na vybavení, na nakupování pomůcek," vypočítala učitelka Marcela Jakšičová. "S mým platem bych určitě neuživila rodinu," doplnila její kolegyně Helena Cuhrová.

"Ta situace, která dlouhé roky spala, se daří zlepšovat. Nemyslím si, že vše ve školství je růžové, ale mám za to, že se ty věci snažíme řešit," sdělil Plaga. Oproti roku 2017 si učitelé loni polepšili o necelých 11 procent. O tom, jak se peníze rozloží do příštích dvou let, bude jednat s ministryní financí.