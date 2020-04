Nemoci v Česku: Koronavirus není největší zabiják, ale neznáme ho

První pacient s potvrzenou nákazou koronavirem zemřel 22. března, do konce měsíce se celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním Covid-19 zvýšil na 32. Dle očekávání patří většina obětí do kategorie seniorů nad 60 let věku, většinou měli další vážná onemocnění, především vysoký tlak a cukrovku. Pouze tři zemřelé osoby byly ve věku od 0 do 49 let. I když je každodenně narůstající počet smutnou záležitostí, podle odborníků nejsou tato čísla důvodem k panice.

Nemocí se v Česku nakazily již tisíce lidí, přes 4500 jich bylo do pondělí pozitivně testováno. Odborníci se domnívají, že zhruba 10 % populace může být tzv. bezpříznakovými přenašeči, kteří jsou nakažení, ale nemoc se u nich neprojeví, nebo je její průběh tak mírný, že ho nepovažují za víc než banální nastydnutí.

Tisíce nakažených znějí děsivě, podle závěrů ministerstva zdravotnictví je ale u většiny z nich průběh onemocnění lehký, zvladatelný v domácím prostředí. Nutnost hospitalizace ze všech pozitivně testovaných případů byla zatím nutná u zhruba 13 % případů. Z těch, kdo skončí v nemocnici, je jen málokdo doopravdy ohrožen na životě, podíl pacientů vyžadujících vysoce intenzivní péči tvoří z hospitalizovaných necelých 24 %, v poměru ke všem pozitivně otestovaným je to dokonce jen 3,2 %.

Chřipka v Česku vede

Od začátku řada odborníků srovnává nový koronavirus s chřipkou. Jde o podobný typ viru, s podobnými příznaky, u většiny pacientů má nemoc i shodný, většinou jen lehký průběh. "Každý rok celosvětově onemocní chřipkou okolo 5 - 10 % dospělých a 20 - 30 % dětí. V aktuální chřipkové sezoně (2019/2020) bylo do 6. března 2020 hlášeno celkem 267 klinicky závažných případů chřipkové infekce vyžadující hospitalizaci v režimu intenzivní péče, z nichž 55 osob infekci podlehlo,“ uvedl k nejnovějším statistikám Státní zdravotní ústav.

Hygiena je důležitou prevencí chřipky i koronaviru. Podívejte se na reportáž:

Srdce i rakovina

Průměrný věk při úmrtí je podle informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky 75 let. Nejvíce Češi umírají na zhoubné nádory a ischemickou chorobu srdeční, asi třetinu lidí zabíjí potíže se srdcem a cévní soustavou. Například pneumonie, typická i při nejtěžším průběhu Covid-19, zabíjí 2,9 % Čechů.

GALERIE: Umírání v ČR 1 / 7 Zdroj: ČSÚ Umírání v Česku - 7 7 fotografií Zobrazit celou galerii

Více lidí umírá i na silnicích

Za první tři měsíce roku 2020 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 103 osob. To je meziročně o 15 více. Na nárůstu počtu obětí se podle údajů BESIP významně podílely nehody, kdy řidič jel nepřiměřenou rychlostí, nevěnoval se řízení, přejel do protisměru či srazil chodce na přechodu.

Ač v březnu v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a omezením pohybu poklesl pohyb na silnicích i celkový počet nehod a zranění, počet úmrtí se téměř nesnížil. Jen v březnu 2020 bylo podle BESIP evidováno 6 143 nehod, během nichž si lehké zranění přivodilo 952 lidí, těžké pak 68 lidí. V březnu na silnicích zemřelo 33 lidí.

Oběti kriminality

Lidé umírají i vlivem trestné činnosti. Za březen zatím policejní statistiky chybí, můžeme ale pro srovnání vyjít z dat za první dva měsíce roku 2020. Jen v lednu došlo v ČR k 16 vraždám a 20 usmrcením z nedbalosti, 497 bylo případů úmyslného ublížení na zdraví. Únor byl ještě tragičtější, vraždy za sebou zanechaly 33 obětí, 28 osob bylo usmrceno z nedbalosti. Případů úmyslného ublížení na zdraví policisté za únor registrují celkem 911.

Lidé umírají

Lidé prostě umírají. Denně. Na silnicích, vlastní rukou, na stáří i nemoci. "Počet zemřelých v roce 2019 dosáhl 112,4 tisíce. Nejvyšší byl počet úmrtí v lednu (10,4 tisíce) a nejnižší v září (8,7 tisíce). Nejpočetnější pětiletou věkovou skupinu tvořili u zemřelých nadále 85–89letí,“ přiblížil statistiky úmrtí Český statistický úřad.