Úřady ji ještě neschválily, vakcína AstraZeneca už ale má problém!

Německá vakcinační komise se totiž ve čtvrtek nechala slyšet, že vakcínu AstraZeneca by měli dostávat pouze lidé mladší 65 let. Experti ze sousední země to zdůvodňují tím, že není dostatek dat o účinnosti vakcíny u pacientů, kterým 65 už bylo.

Pokud by se ke stejnému názoru přiklonily i české úřady, znamenalo by to, že by se nová vakcína aplikovala v podstatě jen zdravotníkům. V ČR jsou totiž aktuálně přednostně očkovaní proti covidu kromě nich především senioři nad 80 let.

Evropské úřady podle BBC uvedly, že účinnost vakcíny AstraZeneca byla zatím zkoumána pouze na malém vzorku lidí v seniorském věku. Evropská léková agentura má přitom už v pátek rozhodnout o (ne)povolení této očkovací látky v celé Evropské unii.

Velká Británie používá vakcínu AstraZeneca masivně už několik týdnů a podle tamních zdravotnických expertů je látka bezpečná a poskytuje vysokou úroveň ochrany proti covidu-19, píše BBC.

Zpráva o omezení vydaném německými experty přichází ve chvíli, kdy EU vede "válku" s výrobci vakcín o počet (ne)dodaných dávek. Zásilky už omezil Pfizer a problémy s výrobní kapacitou hlásí právě i AstraZeneca. Evropští lídři ovšem společnost vyzvali k dodržení závazků a dorovnání případných výpadků z továren ve Velké Británii.

Více o sporu se dozvíte v reportáži: