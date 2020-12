USA spouští očkování proti Covid-19

První osobou, která ve Spojených státech dostala vakcínu proti koronaviru byla zdravotní sestra z JIP Sandra Lindsay z lékařského střediska na Long Islandu v Queensu v New Yorku. Vakcína jí byla podána během živého videozáznamu v pondělí zhruba v 9:20 východního času.

BREAKING: Critical care nurse in New York is among first in US to receive a coronavirus vaccine: "We all need to do our parts to put an end to the pandemic." pic.twitter.com/I8SIFuddFv