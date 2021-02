Ústavní žaloba na Trumpa pokračuje. Nepomohl mu ani nový právník

Pro přesvědčení republikánských senátorů vsadili demokraté na emoce. V prezentovaném videu spojili Trumpovu plamenou řeč a útok jeho příznivců na budovu Kapitolu. "Budeme bojovat. Jestli nebudete bojovat jako o život, tak ztratíte svou zemi,“ řekl bývalý americký prezident Donald Trump.



Senát nejdříve rozhodl, že soud s Trumpem je v souladu s ústavou. Nevyhověl tak námitkám Trumpova týmu, podle kterého je impeachment protiústavní, protože Trump už není prezidentem.

"Vzhledem k tomu, že Senát hlasoval kladně o výše uvedené otázce, měl by Senát pokračovat v procesu podle ustanovení tohoto usnesení," vysvětlil senátor Patrick Leahy.



Pozornost na sebe strhl Trumpův advokát, jehož projev někteří senátoři označili za blábolení. "Tento soud je o výměně svobody za bezpečnost před davem? Upřímně, ne, to se nemůže dít. Nemůžeme o tom přemýšlet. Nemůžeme navrhnout, abychom trestali politické projevy lidí v této zemi," prohlásil advokát Bruce Castor

Trump jen několik dní před procesem svůj právní tým vyměnil. Podle amerických médií si ale nepomohl. Z výkonu svého nového advokáta prý nadšený nebyl. Projednávání žaloby by mělo pokračovat do konce týdne. Začátkem toho příštího by mohl být znám výsledek. Pokud by byl Trump shledán vinným, už by nikdy nemohl kandidovat do žádné volené funkce.