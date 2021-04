Útok na Česko je útok na EU, oznámili šéfové frakcí europarlamentu

Země Evropské unie by měly společně zareagovat na kauzu Vrbětice. Vyzvali je k tomu šéfové hlavních frakcí v Evropském parlamentu. Útok na členský stát EU je podle nich útokem na celou Evropskou unii.

Šéfové hlavních frakcí v Evropském parlamentu se postavili za Českou republiku. Ve zveřejněném prohlášení uvedli, že jsou zprávami o zapojení ruské zpravodajské služby GRU do výbuchu skladu se zbraněmi v České republice v roce 2014 šokováni.

"Ti samí agenti jsou propojeni s otrávením Sergeje Skripala a Julije Skripalové ve Spojeném království v roce 2018. Toto je další útok osob spojených s ruským státem na suverénním území v Evropské unii. Ukazuje to, kam až je Rusko schopno zajít, aby oslabilo Evropu, a potvrzuje to nebezpečné škodlivé chování ruské vlády," stojí v prohlášení.

"Útok, do něhož se proti obyvatelům jakéhokoli členského státu Evropské unie zapojila ruská zpravodajská služba GRU, musí být vnímán jako vážný útok na celou EU. Je to nepřijatelný nepřátelský akt. Vyjadřujeme plnou solidaritu české vládě a vyzýváme státy a Radu, aby prokázaly solidaritu přijetím rázných, společných a konkrétních opatření vůči Rusku," uvedli šéfové pěti frakcí.

Pod prohlášením jsou podepsáni lídři tří největších skupin, a to lidovecké, socialistické a liberální. Podepsali ji také šéfové zelených a konzervativců.

"My, čeští europoslanci napříč politickým spektrem (s výjimkou KSČM a SPD), jsme prosadili deklaraci všech hlavních politických sil v EP, která vyzývá členské státy EU ke společné akci. Řešíme to, co neudělal Jan Hamáček v pondělí," uvedl europoslanec Alexandr Vondra (ODS).

Europoslanci se budou záležitostí pravděpodobně zabývat na plenární schůzi příští týden.

Vicepremiér, ministr vnitra a ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) si na středeční odpoledne předvolal ruského velvyslance v České republice Alexandra Zmejevského. Má mu sdělit protest proti postupu Ruska, které vyhostilo 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě. Tím podle Hamáčka paralyzovalo její chod.

Hamáček v úterý exkluzivně promluvil o úniku informací, vyšetřování Vrbětic i cestě do Ruska:

