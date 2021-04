Utrpení, nebo pohoda? Rodiče se hádají kvůli testování dětí. ANKETA

"Jsem moc ráda, že synové zůstávají dál na distanční výuce a nemusí se této krávoviny účastnit. To nemohl vymyslet rozumný člověk. Za těchto podmínek = škola ne," má jasno Jindra Ludinová.

A není sama. "Mé děti do školy nepůjdou, pokud budou nastaveny tyto absurdní a nesmyslné podmínky. Je mi z této situace hodně smutno. Snad se dětem zase brzy vrátí právo na vzdělání," přidává se Veronika Krejčí.

Zita Sládečková zase tvrdí, že i když žáčci prvního stupně nebo nejstarší děti ve školkách teď testy zvládají, při jejich opakování to může vypadat úplně jinak. "Mně dělali v březnu testy čtyřikrát a můžu vám říct, že mám nos plný bolestivých strupů. Nemůžu se ho ještě dnes pořádně dotknout, natož se vysmrkat," svěřila se na facebooku. Jiná žena si postěžovala, že test byl vadný a její dítě ho tak muselo opakovat čtyřikrát.

Další rodiče ovšem zjitřené emoce nechápou, jejich ratolesti prý testy zvládají bez problémů, a dokonce se na ně těší. "Syn chodí do 2. třídy, zvládl to sám. Říkal, že byla zábava kapat do zkumavky vodičku. Nechápu tu obrovskou kritiku ohledně výtěru z nosu. Vždyť se to nezavádí nijak hluboko," píše Barbora Ká.

Anketa Zvládají vaše děti testování ve škole? Ano, bez potíží 67 135 hlasů Ano, ale s problémy 6 12 hlasů Ne 3 7 hlasů Kvůli testování jsem je nechal(a) doma 24 49 hlasů Hlasovalo 203 lidí.

"Já teda nevím, mám dvě děti na prvním stupni a testování jim nevadí a nemají z toho žádné nervy Občas to je opravdu hysterie rodičů. Vadí mi nepřesnost těch testů a nošení roušek," zmínil uživatel Kubiček Škubanek.

"Dcera dorazila nadšená ze setkání s kamarády. Testování jí nevadilo, ani nebolelo. Jediné, co mi tedy vadí, jsou roušky - jak se dalo čekat, po chvíli je měla zadýchané a měnila," připojuje se ke kritice zakrytých dýchacích cest Markét Jarolímová.

Od tohoto pondělí se do tříd vrátili žáci prvního stupně základních škol, jejichž výuka je až na výjimky rotační, takže se v týdenních intervalech půlka školáků střídá doma a v učebnách. Obnovení prezenční výuky se týká i dětí v mateřských školkách, které mají brzo na ZŠ také nastoupit. Zároveň se ovšem děti musejí v pondělí a ve čtvrtek testovat na přítomnost covidu, aby se vyloučilo, že nejsou nakažené.

O návratu do škol mluvil v pondělní Snídani s Novou ministr školství Robert Plaga (za ANO).

