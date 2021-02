Už to nezvládáme! Slovensko zoufale žádá o pomoc v zahraničí

Na Slovensko by mohlo přijít pomáhat deset lékařů a 25 sester ze zahraničí. Ministerstvo zdravotnictví požádalo vládu o aktivaci mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Návrh na středečním jednání schválila slovenská vláda.

Zdravotníci by měli pomáhat s pacienty s onemocněním covid-19 na odděleních anesteziologie a intenzivní medicíny nebo na jednotkách intenzivní péče. V případě zhoršení situace ministerstvo uvažuje i o navýšení počtu zahraničních zdravotníků, píší tvnoviny.sk.

"Pobyt zahraničních týmů, které by přijely na Slovensko poskytovat zdravotní péči, by trval jen po dobu nezbytně nutnou. Předběžně očekáváme, že délka by byla jeden měsíc," uvádí resort zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví by mělo po dohodě s ministerstvem vnitra určit pracoviště ústavní zdravotní péče, na kterých by zahraniční týmy lékařů a sester mohly poskytovat zdravotní péči pacientům s covidem.





Resort zdravotnictví zajistí materiálně technické požadavky včetně osobních ochranných pracovních prostředků pro členy zahraničního týmu. Přislíbil, že pro ně zajistí také ubytování a právní pomoc.