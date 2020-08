V Berlíně zatkli stovky demonstrantů. Protestuje se i v Kanadě a Británii

Podle BBC v Berlíně vyšlo do ulic přibližně 38 tisíc lidí, aby vyjádřili svůj nesouhlas s nošením roušek a dalšími opatřeními spojenými s pandemií koronaviru, které považují za omezování svobody. Většina demonstrantů se chovala klidně, zhruba 200 z nich však policie musela zatknout.

Podle místních úřadů se jednalo o pravicové extrémisty, kteří házeli kameny a láhve. "Bohužel jsme neměli jinou možnost," uvedla policie na twitteru. K zatčení se měla uchýlit poté, co skupina lidí neuposlechla opakované výzvy. Protestující se dokonce snažili násilně proniknout do budovy německého parlamentu.

Protesty proti opatřením se v Berlíně konaly už na začátku srpna a zapojily se do nich tisíce lidí, včetně příznivců krajní pravice a konspiračních teoretiků, podle kterých Covid-19 neexistuje. Tisíce demonstrantů se v sobotu shromáždily i v Londýně.

Řada z nic si nesla transparenty s nápisy, že je koronavirus podvod. Při protestech požadovali, aby jim vláda vrátila svobodu a přestala lhát. Jiní volali po ukončení tyranie lékařů a zrušení povinného očkování.

Stejně jako v Německu, i ve Velké Británii většina lidí na shromáždění neměla roušky a nedodržovala odstupy. "Nejde o to, zda si myslíte, že je koronavirus podvod, či ne. To, co se děje nyní, je srovnatelné s normální chřipkou, takže karanténa a všechno, co s tím souvisí, je neospravedlnitelné," řekl jeden z organizátorů londýnských demonstrací pro deník Guardian.

Stovky lidí se shromáždily kvůli protestům i v kanadském hlavním městě Ottawě. I oni nesouhlasili s opatřeními, která mají zabránit šíření pandemie, neboť podle nich porušují jejich osobní práva. "Nejsme proti rouškám, jsme pro svobodu. Pokud chcete nosit roušku, nic proti tomu nemáme. Máte na to právo. Namáte ale právo nutit k jejímu nošení mě nebo moje děti. Je to jednoduché," řekla pro CBC.ca jedna z organizátorek protestů.