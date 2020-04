Do května 14 000 nakažených! Odborníci tuší, kolik nakazí každý z nich lidí

K 1. dubnu je v Česku 3330 nakažených, 32 lidí nemoci podlehlo. Do konce měsíce by podle odborníků mohl počet lidí s potvrzenou nákazou dosáhnout osmi tisíc.

Počet nakažených v Česku každým dnem narůstá, jen za posledních 24 hodin přibylo 307 případů. Souvisí to ale také s nárůstem lidí, které stíhají laboratoře testovat. K 1. dubnu bylo v ČR otestováno již 55 017 lidí.

„Daří se nám zvyšovat počet testovaných, za včerejšek to bylo 6206 pacientů. Už neplatí, že Česká republika málo testuje,“ potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Tolik testů je jednak náš rekord, a jednak číslo, které nás posouvá do velkého nadprůměru i ve světovém měřítku,“ dodal Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Denní počty, které odběrová místa stíhají odbavit, se stále zvyšují, zapojují se i nové laboratoře.

Podívejte se, jak přibývá nových trstovacích míst:

„Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů je stabilní nebo klesá, činí 6,1 % všech testovaných. Například v Rakousku je to 16,4 %, v Itálii dokonce 21 %“ uvedl pozitivní vývoj ministr zdravotnictví. „Nemůžeme vyloučit, že dojde k masivnějšímu nárůstu, ale rozhodně nemíříme italským nebo španělským scénářem, daří se nám nemoc držet na lineární fázi,“ dodal Vojtěch.

Pozitivní také je, že u více než poloviny nakažených, u kterých byla přítomnost viru pozitivně otestována, má nemoc jen lehký průběh. „Pouze 12 – 13 % pozitivně diagnostikovaných musí projít nemocnicí. Díky tomu nedochází k nekontrolovanému tlaku na zdravotnictví,“ dodal Ladislav Dušek. I z nich je pak 25 % pacientů velmi rychle propuštěno, protože jejich stav není vážný.

Kolik nemocných je v Česku? Jak jsou staří? Jak se nemoc vyvíjí? Podívejte se na nejnovější koronavirové statistiky.

GALERIE: Statistiky vývoje nemoci Covid-19 v ČR Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Podle statistiků by do poloviny dubna mohlo být mezi všemi otestovanými zachyceno 8000 pozitivně testovaných. „Do konce dubna by to pak mohlo být 14 000 nakažených,“ dodal Dušek. Odborníci dokonce dokážou predikovat, jak velké riziko představuje každý nakažený pro své okolí.

„Každý jedinec měl podle našich odhadů ještě před týdnem potenciál nakazit 2,6 osoby. Nyní nově odhadujeme díky uzavření škol a nouzovému stavu číslo 1,32,“ připustil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Podle něj si můžeme dovolit mírný optimismus. Předpokládá, že vlivem dalších omezení, zejména volného pohybu může dojít k jeho dalšímu snížení na hodnotu až 0,9. „Jako nejpravděpodobnější se nám jeví výhled 1,1 osoby,“ dodal Dušek. Každý nakažený by podle statistik tedy nakazil zhruba jednoho dalšího člověka.



Přesto mají odborníci i určité obavy, a to z tzv. bezpříznakových pacientů a jedinců, kteří ani neví, že nemoc prodělali. „Neznáme jejich podíl, nezná ho nikdo ve světě. To zásadně znesnadňuje predikci vývoje nemoci v populaci. Je nutné počítat s tím, že v populaci nevyhnutelně existují, různí odborníci jejich počet odhadují na 10 až 40 %. My věříme v 10 %,“ dodal ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky.