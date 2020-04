ŽIVĚ: Prodlouží se stav nouze? Šéfové stran řeknou, zda ho podpoří

Hlavní události

- V Česku bylo k pondělní půlnoci 7445 případů koronaviru, 2834 se vyléčilo a 223 zemřelo



- Za pondělí přibylo 41 pozitivních testů, což je nejméně od 13. března



- Poslanci budou řešit prodloužení nouzového stavu. Brífinky poslaneckých klubů před jednáním i samotnou schůzi můžete sledovat v přímém přenosu na TN.cz



- Vláda na pondělním zasedání rozhodla o prodloužení kurzarbeitového programu Antivirus



- Ministři také jednali o podpoře malých firem a dalších podrobnostech k uvolňování opatření



- Celosvětově je přes tři miliony nakažených, více než 210 tisíc zemřelo

Poslanci se sejdou v úterý v devět hodin dopoledne, očekává se, že se schůze protáhne. Řešit by měli prodloužení nouzového stavu, které vláda žádá do 25. května. Opoziční strany ale trvají na tom, že by měl kabinet jasné argumenty, proč stav nouze prodloužit.





Chceme podat usnesení, které budou zavazovat vládu, aby v případě například nákupu zdravotních pomůcek jela plně v režimu zákona o veřejných zakázkách, vysvětlil Jurečka. Nevidíme zásadní argumenty, kterými by vláda prodloužení stavu podložila. Uvidíme s čím dnes přijde a jsme podle toho připraveni jednat o podpoře přechodného období, řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Není pravda, že by opatření nemohla fungovat bez nouzového stavu, vláda může postupovat podle zákona ochrany veřejného zdraví, který by řadu opatření udržel při životě, uvedla předsedkyně Adamová.

Podle současné legislativy by nouzový stav trval do 30. dubna. Premiér Andrej Babiš uvedl, že pokud by se neprodloužil, všechna omezení by náhle skončila. Podle rozhodnutí soudu totiž musí vláda mimořádná opatření vydávat podle krizového zákona a ne jiných.

Vláda na pondělním jednání schválila prodloužení programu Antivirus, který má zaměstnavatelům pomoci s náhradou mezd, do konce května. Rozhodla také o tom, že by si firmy mohly na čtvrt roku odložit sociální odvody. Připravuje se i příspěvek 500 korun denně pro malé firmy s ručením omezeným.

Šíření koronaviru v Česku se podařilo zpomalit. V pondělí přibylo podle statistiky ministerstva zdravotnictví 41 nových případů, což je nejméně od 13. března, kdy jich bylo 25. Celkem hygienici zaznamenali 7445 pozitivních testů, 2834 z nich se podařilo vyléčit a 223 zemřelo.

Počet nakažených po celém světě v pondělí překročil tři miliony. Necelý milion už se uzdravil, přes 210 tisíc lidí nákaze podlehlo. Situace je nadále vážná ve Spojených státech, kde zaznamenali třetinu ze všech případů. Naopak Itálie či Francie začnou uvolňovat restrikce.

