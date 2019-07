Při výbuchu sopky v Itálii zemřel turista! Ostatní se vrhali do moře

Stromboli vybuchla ve středu v podvečer a vyvolala na malém ostrově v Tyrhénském moři velké pozdvižení. Sociální sítě zaplavily fotky oblaků dýmu stoupajících z vulkánu.

Ze sopky se ozvalo několik výbuchů, které otřásly celým ostrovem. Erupce vyděsila zejména turisty, kteří ze strachu o svůj život prchali z hotelů a skákali do moře. Informovala o tom agentura ANSA.

"Bydlím na Stromboli a nikdy v životě jsem se tolik nebál o svůj život," napsal jeden z místních na twitteru. "Hlasitý výbuch, požáry a hustý kouř," napsal jiný z místních na twitteru.

View from the Panarea harbor as Stromboli erupts. Hoping everyone is safe on the ground. Visible lava flows headed down the mountain. pic.twitter.com/apZT3G3C57