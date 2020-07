V letadle je Covid-19, volal anonym. Na letiště v Ostravě vyjížděla hygiena

Cestující na palubě letadla z Bulharska do Ostravy čekalo v úterý po přistání nepříjemné překvapení. Podle telefonátu od anonyma mělo několik pasažérů mít onemocnění Covid-19. Místo cesty domů tak cestující museli čekat na letišti, dokud je hygienici nezkontrolovali a nepropustili. Společnost Smartwings nyní zvažuje trestní oznámení.

Paní Monika se jako mnozí další vracela v úterý z Bulharska do České republiky. Let QS 1381 z Burgasu do Ostravy probíhal celou dobu standardně, po přistání ale náhle nastaly komplikace. "Anonymní telefonát oznámil, že na palubě jsou pozitivní osoby na Covid-19," sdělila TN.cz paní Monika.

"Po příletu jsme seděli zhruba 30 minut v letadle. Na žádost nám pustili klimatizaci. Pak si vzali telefonní kontakt na všechny cestující. Po propuštění nám při pásové kontrole měřili teplotu a po vyzvednutí zavazadel nás další hodinu a půl drželi na letišti do příjezdu hygieny," popsala Monika průběh akce.

Hygienici je po příjezdu měli záhy pustit domů. "Na 99 procent nikoho neodvezli ani nenaměřili teplotu," dodala.

Mluvčí moravskoslezské hygienické stanice Petr Kopřivík potvrdil, že hygienici v úterý vyjížděli na Letiště Ostrava v Mošnově. "Podle telefonátu se měli v letadle údajně nacházet lidé, kteří měli potíže a příznaky Covid-19. Udělali jsme seznamy cestujících, abychom je případně mohli kontaktovat," řekl. Více podrobností ale neuvedl.

Mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková zásah také potvrdila a zdůraznila, že informaci o údajné nákaze v letadle oznámil anonym a nezakládala se na pravdě. "Hygienici všechny cestující zkontrolovali, nikdo neměl příznaky ani zvýšenou teplotu," řekla TN.cz.

"My určitě budeme podnikat další kroky," dodala s tím, že se Smartwings chystá podat na oznamovatele trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy. "Budeme požadovat i náhradu škod, která vznikla značným zpožděním," doplnila Dufková.